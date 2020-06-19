Задолжавший три миллиона долларов любовник шикует на деньги Анастасии Волочковой

Свадьба Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина была одной из самых роскошных. Несколько дней «Горько!» молодым кричал практически весь шоу-бизнес.

Кто мог подумать, что свадьба была лишь спектаклем — артистка так и не согласилась стать официальной женой отца своей единственной дочери Ариадны.

Потом она объяснит, мол, обошлась без штампа в паспорте, чтобы избежать дележки про разводе. Но без финансового скандала все равно не обошлось. По словам балерины, Игорь Вдовин занял у нее три миллиона долларов под проценты, написал даже расписку, что вернет все до копейки, но так до сих пор и не погасил долг.

- Он меня фактически ограбил, - пишет в своих новых мемуарах «Плата за успех» Анастасия Волочкова. - Забрал все, что я накопила за свою жизнь, три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить...

А что касается денег, то когда я попробовала их у него потребовать, показала ему расписку, он только посмеялся. Сказал: «Настя, я тебе вообще ничего не должен. Ты что? Эта расписка юридически не подтверждена. Это просто бумажка, мое сочинение в эпистолярном жанре, и все».

По словам артистки, если раньше Вдовин хоть и не возвращал долг, но хотя бы оплачивал коммуналку и содержание ее офиса. Но с прошлого года балерина не видит ни копейки от бывшего возлюбленного.

Сначала Вдовин выселил ее из офиса в центре Москвы, потом прекратил оплачивать коммунальные платежи. Анастасия негодует, мол, сам Вдовин живет, как король, пока она сидит на мели.

И правда: в Инстаграме то и дело появляются фото из роскошной квартиры Игоря Вдовина, которую он арендует на Сретенском бульваре.

Там и камин, просторная столовая, холл, украшенный дорогими картинами, уютный кабинет.

В подобном доме аренда квартир стоит дорого — 400 -500 тысяч рублей в месяц.

В этих апартаментах бизнесмен проживает со своей новой дамой телеведущей Еленой Николаевой и своей дочерью Ариадной Волочковой.

Балерина объясняет, школа Ариши расположена неподалеку, поэтому ее дочь пока перебралась к отцу.

gerda.weimaraner С Дне м защиты ДЕТЕИ , мои крошки. Я с родителями и Аришеи .

gerda.weimaraner Папе пришла помочь потом мне обещали парк и мороженое #weimaraner #weimaranersofinstagram #weimaranerlife

Артистка не стала возражать, мол, раньше Игорь Вдовин не часто жаловал своего ребенка вниманием, пусть пообщаются.

Однако балерина негодует: Вдовин купается в роскоши, а ей приходится с копейки на копейку перебиваться.

- Ведь мы с ним не нажили ничего совместного. Игорь всегда пользовался тем, что принадлежало мне: ездил на моих машинах, жил в моих квартирах. Он очень удобно устроился! - возмущается артистка в своих мемуарах «Плата за успех». - Попользовался всем, что есть, забрал все деньги... И в ответ на мое возмущение сказал мне: «А ты знаешь, как расстаются мужчины с женщиной? Они посылают их куда подальше и ничего не оставляют». Он отнял у меня все, шикует за мой счет, содержит своих любовниц на мои деньги... Но считает, что ничего никому не должен. А при этом уже почти десять лет распоряжается деньгами, которые у меня забрал, и теми процентами, которые набежали на эту сумму, - вздыхает балерина.