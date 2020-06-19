После трех голов "Ростову" Кокорин должен до конца жизни бояться сыграть плохо

Вечером 19 июня вернулся чемпионат России по футболу. И если все ждали матч «Сочи» - «Ростов» как встречу Кокорина и Мамаева, то на деле у этой игры получился другой выдающийся сюжет. За пару дней до игры «Ростов» ушел на карантин после того, как у шести футболистов основного состава нашли коронавирус. На изоляции игроки одной из лучших команд России будут находиться две недели — это три игры. «Сочи» наотрез отказался от переноса матча с «Ростовом», встав в позу и проявив принципиальность.

А для переноса нужно согласие двух клубов. И тогда ростовчане словно в каком-то голливудском фильме набрали быстро команду 17-летних пацанов, которые только-только закончили школу. Средний возраст игроков, которые вышли на матч против «Сочи» - 17,2 года. На стадионе, где летом 2018 года прошел легендарный матч Россия — Хорватия чемпионата мира, прошла другая не менее яркая игра.

Счет в матче "Сочи" — "Ростов" был вообще не важен. Важно было — не дрогнут ли ростовчане. Сдюжили! Провести всего одну тренировку после трех месяцев перерыва из-за коронавируса и сразу выйти против Кокорина и компании — да это все равно что взять любого человека с улицы сразу в Премьер-Лигу.

Матч «Сочи» - «Ростов» будут помнить не из-за счета 10:1 и не из-за трех голов Кокорина. Эту игру запомнят, потому что лучшим футболистом встречи назвали 17-летнего вратаря ростовчан Дениса Попова. Он отбил 16 ударов от футболистов «Сочи» по своим воротам. Такого не совершал никто в нынешнем сезоне чемпионата России. Это - рекорд! И Попов - настоящий герой матча. После матча к нему в личный Инстаграм приходят тысячи новых подписчиков, а в комментариях слова поддержки пишут опытный вратари из команд Премьер-Лиги.

У «Сочи» был шанс спасти лицо, согласившись на перенос игры. Но они пошли в отказ. Так что теперь Александр Кокорин после каждого промаха на поле, каждой следующей неудачной игры в карьере будет получать «тычок»: «Ха, да Кокорин может только школьникам может забивать!».

Пропустить 10, но стать героем. Подборка сейвов Дениса Попова.Видеоподборка отбитых ударов Дениса Попова в матче Сочи - Ростов

А парни из «Ростова» - настоящие герои матча. И если не получится как-то порешать судьбу двух следующих игр «желто-синих», то именно этой команде еще предстоит сыграть два матча против взрослых мужиков. 27 июня они дома будут играть с тульским «Арсеналом», а 1 июля — против «Краснодара».

Но эти матчи будут на своем поле. И не важно, что на 45-тысячной «Ростов Арене» будет только 10% зрителей. Вечером 19 июня в эту «молодежку» влюбилась вся Россия.