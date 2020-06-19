Канадцы боятся прививок от COVID-19 больше, чем самого вируса

ТАНЦЫ И ПЕНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

В Канаде до сих пор закрыты большинство учреждений и компаний. Провинции Канады снимают ограничения очень медленно и порой на странных условиях. Например, в Онтарио решили открыть бары и рестораны (люди имеют право сидеть только на террасах), но при этом там запрещены пение и танцы. Это обьясняется тем, что якобы при пении вирус может вылететь из горла певца и осесть на «тостующих».

«Об этом неприятно думать, но всякий раз, когда мы разговариваем, мы плюемся в окружающий мир», - заявил новостному сайту СP24 доктор-инфекционист из Госпиталя Торонто Исаак Богоч.

Разговаривать в Онтарио пока не запретили - просто постоянно призывают общаться друг с другом как можно меньше. Газета «Нэшнл Пост» даже выдала статью «Держи трусы надетыми: вирус передается при сексе».

Нельзя петь также в церквях и детсадах, несмотря на то, что в Канаде дети составили лишь 5% от всех зараженных коронавирусом и при этом всего двое детей поступили в госпиталь. Ни один ребенок не умер. И тем не менее, детям в детсадах нельзя петь и танцевать, а также всем детям страны запрещено пользоваться игровыми площадками.

«СДЕЛАЙТЕ СТРАХ СВОИМ МОТИВАТОРОМ»

Учитывая, что недавний опрос показал, что более 50% канадцев считают, что правительство что-то от них скрывает, и многие верят в то, что пандемия — это глобальный заговор элит, и даже называют ее Пландемией, некоторые сторонники конспирологических версий считают, что петь и танцевать запрещено потому, что население намеренно держат в состоянии страха и стресса. Чтобы к зиме (власти периодически упоминают о «возможной второй волне» вируса), как можно больше людей согласились на вакцинацию.

Многие ученые свидетельствуют, что страх увеличивает шансы заболеть, так как подавляет иммунитет. То есть хочешь быть сильнее - веселись, пой и танцуй, живи как жил раньше. Но не тут-то было…

По канадскому Фейсбуку гуляет картинка, на которой изображено сообщение пользователю от самой большой телекоммуникационной компании страны «Белл». Там, в частности, говорится: «Давай примем новую нормальность, сделай страх нашим мотиватором, но сохраняй веру в то, что все имеет свою цель и будем же благодарны, что у нас остается шанс скорректировать ошибки прошлого».

ПУГАЮЩАЯ ПРИВИВКА

Никто не проверял действительно ли это сообщение от «Белл», но выражение «новая нормальность» в канадских СМИ вовсю в ходу. Звучало также «новый иммунизационный порядок». А в апреле премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что возврата к «старой нормальности» не будет до тех пор, пока не создадут вакцину от коронавируса. И закупил 37 миллионов шприцев для вакцинирования. При населении страны в 38 миллионов.

Вот уже два месяца перед зданием парламента Онтарио идут протесты против возможной обязательной вакцинации, закрытия экономики и «новой нормальности» со слежкой. Фото: Владислав Федоров

Самый большой страх сейчас в Канаде вовсе не перед коронавирусом, а перед принудительным вакцинированием. Премьеру задавали вопрос о нем, но он ответил, что еще рано это обсуждать, вакцины же нет. (Дональд Трамп, в отличие от него, сказал, что вакцинация будет добровольной). При этом Трюдо в мае лично встречался с Биллом Гейтсом и после этого дал «на борьбу с коронавирусом во всем мире» 850 миллионов. Часть денег пойдет организации под управлением Гейтса, часть - Всемирной организации здравоохранения (которую отказался финансировать Трамп).

Озадачены люди и тем, что в стране, где было разрешено владеть оружием при соблюдении определенных правил (имея лицензию, проходя регулярно проверки, правильно храня), внезапно запретили 1500 видов оружия. Многих это наводит на подозрения, что людей готовят к чему-то такому, что могло бы вызвать их вооруженные протесты.

По разговорам в соцсетях видно, что канадцы боятся и считают, что вакцинация может быть если не насильственной, то «добровольно-принудительной» - когда тебе разрешают не вакцинироваться, но не дадут ходить на работу, в вуз, летать на самолетах, ходить в магазины. «Я закрываюсь в ванной каждый день и плачу», - пишет одна женщина. «Ребята, давайте обсудим в какую страну можно уехать?» - пишет другой пользователь. Некоторые сообщают, что сидят на антидепрессантах, не могут спать.

Множество людей не хотят прививаться. СМИ публикуют цифры, что 60-70% канадцев поддерживают прививки от КОВИД-19, но опросы в соцсетях показывают обратное - более 80% против них. Люди, объясняя свое отношение, говорят о том, что прививки раньше тестировались по крайней мере лет 10, так как их пагубные последствия могут быть отдаленными (в Британии, например, после новой прививки в 2009 году около тысячи детей остались инвалидами). Сейчас прививки делаются второпях, кто быстрее создаст, того и 200 миллиардов долларов (цифра, озвученная Биллом Гейтсом как профит от всемирной вакцинации).

Результат опроса канадцев о вакцинации против коронавируса.

ЭКОНОМИКА ПОСТРАДАЛА

В США в марте, апреле и мае шли большие протесты против «локдауна» - закрытия экономики. Их перебили протесты чернокожих. В Канаде протесты против «локдауна» тоже были и есть, хотя несравнимо меньшие по масштабу. Но это не значит, что канадцы более согласны с «новой нормальностью», чем американцы. В мае канадский Институт Макдональда-Лурье опубликовал письмо, подписанное бизнесменами и сотрудниками системы здравоохранения, в котором они обвиняют правительство в том, что оно нагнетало ситуацию, пытаясь оправдать закрытие экономики, и представило всех, кто о ней переживал, эгоистами. «Становится все более понятно, что страх, который мы испытали вначале, когда мало знали о вирусе, был преувеличен, - сказал директор института Брайан Ли Кроули. - Они продолжают и сейчас убеждать людей бояться вместо того, чтобы успокаивать и вселять надежду. Они вкладываются в создание атмосферы страха и неопределенности».

С этим хорошо согласуется распоряжение не петь и не танцевать, не так ли?