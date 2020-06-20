Солнечное затмение 21 июня 2020: как и где увидеть уникальное явление

В ночь на воскресенье, 21 июня 2020 года, жители России смогут наблюдать уникальное кольцевое затмение, когда луна частично закроет Солнце в день летнего солнцестояния.

По словам астрономов, такое уникальное кольцевое затмение происходит в среднем 14 раз за одно столетие, и следующий раз оно ожидается только в 2039 году. В этом году солнечное затмение совпадет с самым длинным днем в году, и у россиян получится увидеть неполные фазы. Кроме того, возможность разглядеть необычное явление будет зависеть как от наличия облачности, так и от географического расположения.

Удобной смотровой площадкой в России специалисты назвали регионы Кавказа и Юга России, где можно будет увидеть перекрытие солнечного диска на 25%. Так в Дагестане можно увидеть 0,41% явления, в Краснодарском крае - 0,28%.

Также хорошо кольцевое солнечное затмение будет видно в Алтайском, где ожидается наблюдения 0,45% перекрытия солнечного диска и Приморском крае - 0,37%.

«Наиболее северной точкой возможных наблюдений здесь выступит Москва - без специального оборудования астрономическое явление в столице смогут заметить только самые зоркие люди, поскольку его фаза будет составлять всего около 1%», - передает «Известия» слова старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

В полноценной форме астрономическое явление смогут увидеть жители Восточной Африки, стран Аравийского полуострова, Индии и Китая, где перекрытие Солнцем Луны будет наблюдаться с образованием очень тонкого кольца света, и длиться это будет около 20 секунд.

Эксперты предупреждают, что астрономическое явление может вызвать обострение психических и невротических расстройств, что усугубит тревожность, связанную с пандемией коронавирусной инфекцией.

При наблюдении за редким астрономическим явлением специалисты советуют использовать специальные светофильтры, чтобы уберечь глаза от ожогов. Кроме того, его можно увидеть на сайте kp.ru, который будет вести прямую трансляцию.