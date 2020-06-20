В непростых условиях пандемии в Алтайском крае выполнены все посевные работы

Несмотря на пандемию, алтайские аграрии выполнили комплекс полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. В том, что в сложных эпидемиологических условиях процесс был не прерван, сыграло роль решение федерального и регионального Правительства включить отрасль АПК в число важнейших для жизнеобеспечения страны. Кроме того, не было остановлено субсидирование отрасли.

Об этом на совещании с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, отметил Президент РФ Владимир Путин: «И конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия, в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объём весенне-полевых работ, а значит, заложили основу будущего урожая».

В Алтайском крае доведение средств аграриям было обеспечено за счет электронной системы РЕСПАК, которая позволила удаленно транслировать поддержку более чем 1 тыс. хозяйств. В этом году на поддержку отрасли и сельских территорий региона предусмотрено более 3,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей сельхозтоваропроизводители получили. Кроме того, с начала года им одобрено льготных кредитов (ставка до 5% годовых) 13, 9 млрд рублей, в том числе на полевые работы 5,8 млрд рублей. Комплекс мер позволил аграриям провести работы слаженно, а значит для получения будущего урожая все сделано по максимуму.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края на сегодняшний день в регионе завершен основной объем посевных работ. Плановые показатели по яровому севу выполнены. Он проведен на площади около 4,5 млн гектаров. Все сельхозкультуры в регионе занимают более 5,1 млн гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 3,3 млн гектаров, масличные – на площади порядка 1,1 млн гектаров. Сейчас в регионе ведут уход за посевами, а также кормозаготовительную кампанию. Учитывая то, что во многих территориях фиксируется дефицит влаги в почве, организованы летние посевы, в первую очередь, однолетних кормовых культур.

Параллельно с полевым сезоном была организована бесперебойная отгрузка сырья, как на местные перерабатывающие предприятия, так и в другие российские регионы. Например, Алтайский край выступил основным поставщиком гречихи и гречневой крупы в Москву, где наблюдался ажиотаж на этот вид продукции.

Большой спрос на сельхозсырье позволил Алтайскому краю выйти на комфортные для региона переходящие запасы зерна с прошлых лет. К середине июня 2020 года запасы зерновых сельхозкультур в крае оцениваются в 1,1 млн тонн. Такой фонд не будет давить на зерновой рынок, как это происходило в предыдущие годы (тогда запасы были 1,7-2,6 млн тонн) и аграрии могут рассчитывать на достойные цены на их продукцию.

Работу этой отрасли также упомянул Президент страны, сказав, что: «В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, оперативно локализовать и устранить временный дефицит по отдельным товарам и, что важно, не за счёт каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов», - отметил Владимир Путин.