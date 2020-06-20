Томос вернулся бумерангом: Заявление на Порошенко написали сами раскольники

На Украине на днях прекратили три уголовных дела в отношении Петра Порошенко. Но, как оказалось, вместо трех закрытых дел открыли еще одно новое. Сначала о прекращенных, о которых экс-президент Незалежной может праздновать победу. Об этом объявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

- На прошлой неделе три производства - о назначении премьер-министра при отсутствии парламентской коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, назначении членов Высшего совета правосудия - были закрыты из-за отсутствия состава преступления, - заявила она. Все эти производства были открыты по заявлениям юриста Андрея Портнова. Ну, как говорится, на нет и суда нет. Тем более, что это всего лишь три дела из двадцати, в которых фигурирует Порошенко. Извините, из двадцати одного.

Из источников в Государственном бюро расследований украинским журналистам стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело по статье о разжигании межрегилиозной розни. Она выразилась в получении томоса об автокефалии от сидящего в Стамбуле Константинопольского патриарха Варфоломея и создании новой раскольничьей Святейшей церкви Украины (СЦУ). И, что самое интересное, заявление на Порошенко в ГБР написал его фактический подельник так называемый предстоятель еще одной непризнанной каноническими православными конфессиями УПЦ Киевского патриархата Филарет ( в миру – гражданин Денисенко).

Вишенкой на этом торте является то обстоятельство, что Филарет вместе с Порошенко лез из кожи в деле получения томоса и создания СЦУ. Будучи главой никем не признанной религиозной структуры, то есть по факту раскольником, Филарет через томос и обретение автокефалии от Варфоломея надеялся стать главой новой канонической конфессии. Однако не вышло – СЦУ признали только Александрийская и Элладская православные церкви. И то частично. Еще ее появление приветствовал Госдепартамент, но в деле признания православными церквями сие не помогло. СЦУ, или, как ее еще называют, ПЦУ, превратилась в раскольников уже второго порядка. Поскольку образована была тоже раскольниками.

Мало того, так и Филарета обидели. Обещали, что руководитель новой церкви, которым выбрали одного из молодых соратников Денисенко, Епифаний останется зиц-председателем, а реальным руководителем и распорядителем финансовых потоков буден Филарет. Насчет зиц-председательства Епифания (в миру Думенко) не обманули, а вот насчет руководства и туго набитого кошелька Филарета обнесли. Поскольку все это замкнул на себя сидящий в Стамбуле Варфоломей.

Обманутый и «ограбленный» Филарет начал войну. Он-то надеялся, что, отобрав приходы у канонической УПЦ МП, сможет увеличить и свои доходы, а получилось как в кино: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...» Не только не прибавилось, а еще и отобрали, что было. Сначала Денисенко воевал только с Епифанием. Без особого успеха. А теперь, как видим, уже и с бывшим подельником экс-президентом, который в свое время всю государственную машину мобилизовал для получения томоса и создания новой церкви. Старая, а Порошенко долгое время был прихожанином канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП), его перестала устраивать на новом государственном посту после избрания главой Незалежной.

Филарет уже до того рассказал о многих, мягко говоря, некрасивых, а проще выражаясь – подсудных действиях, сопровождавших создание СЦУ и получение томоса: о закулисных договоренностях, о взятках и т.д. И наверняка ему есть еще что сказать, что неизвестно широкой публике.

Томос, за который Порошенко так бился, обивая пороги у Варфоломея, вернулся к нему бумерангом от Филарета.

Это просто сказка какая-то…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины

Удивительное превращение свидомого украинца в поганого москаля свершилось после того, как экс-президент стал подозреваемым (подробности)