Российский агробизнес: фермером быть модно и прибыльно

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) на протяжении этих лет увеличивали свой вклад в продовольственную безопасность страны, стремительно развиваясь и обеспечивая россиян вкусными, качественными и экологическими продуктами. И прирост идет хорошими темпами: только за прошлый год доля КФХ в валовом производстве сельхозпродукции выросла с 12 до 13,6 процентов, по зерновым так и вовсе каждая третья тонна в 2019 году выращена фермерами.

Фермерские прилавки на фестивале «Своё»

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К МАЛОМУ АГРОБИЗНЕСУ»

И поддержка малого бизнеса в сельском хозяйстве со стороны государства постоянно увеличивается. «Учитывая высокую значимость фермерского и кооперативного сообществ, а также особое внимание к малому агробизнесу со стороны руководства государства, Минсельхоз продолжит совершенствовать механизмы господдержки», - заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая перед 700 делегатами XXXI съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), прошедшего в феврале в Москве. Объем адресной господдержки фермеров и кооперативов, например, в прошлом году был увеличен почти в полтора раза до 19 миллиардов рублей, а в рамках субсидий и льготного кредитования малый агробизнес получил почти 11 миллиардов рублей.

ВЫГОДНО ЛИ БЫТЬ ФЕРМЕРОМ?

Желание стать фермером – ответственный поступок. Чтобы не сожалеть о поспешном решении, надо заблаговременно вникнуть во все преимущества данного бизнеса, проанализировать имеющиеся недостатки. Чтобы заниматься фермерством, нужно быть морально готовым к этому непростому делу. Это не просто времяпрепровождение на природе. Это тяжелый труд, сопряженный со множеством непростых решений.

С другой стороны, фермерское хозяйство с каждым годом становится все более интересным и прибыльным бизнесом. По данным Центра отраслевой аналитики Россельхозбанка, в тройку лидеров по рентабельности для КФХ входят молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур. Анализ показал, что рентабельность по EBITDA КФХ высока по всем категориям. В тройку лидеров вошли молоко (35%), а также растениеводство (31%) и мясное скотоводство (29%). Для сравнения, в целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов ниже, чем в КФХ, и составляет 29%. В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась равной – по 17% (доля КФХ в обеих сферах – по 1%).

Фермерские прилавки на фестивале «Своё»

Как отметили аналитики Россельхозбанка, на долю фермеров приходится значительная часть объема сельхозпродукции. Так, в производстве семян подсолнечника КФХ принадлежит 33%: фактически каждая третья бутылка масла содержит в себе плоды труда многочисленных представителей малого бизнеса. Наличие хлеба на столе тоже немыслимо без участия фермеров. Ведь в объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох и т.д.) КФХ принадлежит целых 29%. В целом значительна доля фермеров и в производстве других продуктов растениеводства: овощей (19%), картофеля (13%), сахарной свеклы (11%) следует из отчета Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Фермерские прилавки на фестивале «Своё»

Как получить финансовую поддержку?

Сейчас существует много программ финансовой помощи как для фермерских хозяйств, так и для малых и средних предпринимателей. Огромная роль на этом фронте госпомощи отводится «Россельхозбанку», который был создан 20 лет назад специально для помощи аграриям. На протяжении всего этого времени кредитные программы лишь совершенствовались, ставка постоянно уменьшалась, а условия выдачи кредитов облегчались. Этот банк сегодня является основным стратегическим финансовым партнером фермеров, программы сотрудничества с малым агробизнесом на выгодных тому условиях постоянно расширяются, при этом улучшается доступность льготных кредитов. Без которых сельское хозяйство, увы, не справится. В 2019 году РСХБ выдал МФХ кредитов в сумме более 60 млрд рублей, из них более 61% направлено на финансирование сезонных работ МФХ (36,7 млрд руб). Большинство предприятий МФХ воспользовались льготной ставкой кредитования. Льготное финансирование РСХБ за 2019 год в объеме кредитования МФХ составило 46 млрд руб, это 76,4%.

В 2020 году в Россельхозбанке принято решение о приоритизации работы с МФХ и открытие Программы поддержки фермерства. Согласно этой программе Банк планирует ряд инициатив как в части финансовой поддержке, так и нефинансовой. Так уже в текущем году РСХБ запускает специальную экосистему для предприятий агропромышленного комплекса с предложениями цифровых и офлайн-сервисов для фермеров. Запланирована большая работа в части развития партнерских отношений с профильными и отраслевыми организациями.

Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. «На сегодняшний день более 50 тыс. представителей малых форм хозяйствования обслуживаются в РСХБ. Для нас фермеры - это больше, чем клиенты. Мы знаем, сколько труда и души они вкладывают в своё дело и искренне болеем за каждого, поэтому Россельхозбанк не только осуществляет банковское обслуживание, но и оказывает нефинансовую поддержку. В банке реализуется большая программа поддержки фермерского движения, в рамках которой уделяется особое внимание разработке новых каналов продвижения и сбыта фермерской продукции», — отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Сегодня банк предлагает достаточно широкую линейку кредитных продуктов. Например, для фермеров, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, разработан специальный продукт «Микро АПК»: предприниматели могут получить кредит до 5 миллионов рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых. По условиям банковского продукта, клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в банке, а деньги могут быть использованы на пополнение оборотных средств, для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

Для начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует запустить собственное дело, в «Россельхозбанке» могут выдать кредит «Стань фермером», где также действует льготная ставка 5% годовых.

Есть специальный кредит и на проведение сезонных работ. «Сезонный Легкий» рассчитан на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Клиенты банка могут получить целевые займы на срок до 1 года (для отдельных предприятий животноводства до 1,5 лет) в ускоренном порядке. Ключевым преимуществом кредитного продукта является возможность получения решения Банка на основе анкеты-заявки (при предоставлении льготного кредита дополнительно предоставляется справка из налогового органа).

В марте этого года банком анонсирован кредит на инвестиционные цели «АПК_Инвест». В рамках продукта можно приобрести технику, транспорт, оборудование, животных по льготной ставке от 5% годовых, а также земли сельхозназначения по ставке от 8,5% годовых. До 20 миллионов рублей можно получить по стандартному порядку рассмотрения (срок принятия решения - до 10 дней), а если время не ждет, можно одолжить до 10 миллионов по упрощенному порядку, по которому банк примет решение всего за 4-5 дней. Особенность продукта в том, что Россельхозбанк готов финансировать до 85% от стоимости приобретаемого имущества при наличии собственного участия фермера денежными средствами и до 100% рыночной стоимости при отсутствии необходимой суммы денежного аванса, но при наличии иного залога. Это позволит фермерам получать финансирование новых проектов, даже если все деньги в текущий момент находятся в обороте.

С 2020 года в Банке будет внедрен упрощенный порядок предоставления кредитных средств действующим клиентам Банка - «предодобренное решение», предусматривающий возможность их кредитования на прежних условиях без запроса дополнительных документов и иных требований. Порядок предусматривает принятие решение на основании имеющихся в Банке данных по заемщику, с учетом фактического рейтинга заемщика.

И все эти предложения пользуется популярностью у владельцев небольших предприятий малого и среднего сельхозбизнеса, причем, спрос на них только увеличивается.