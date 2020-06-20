«Просто бред какой-то, все это слухи и сплетни»: Александр Ширвиндт рассказал, что думает о своей отставке

Очередное сообщение о том, что Александр Ширвиндт задумался об уходе с поста худрука, уже почти не удивляет, как это было несколько месяцев назад. Тем не менее некоторые сетевые СМИ эту «новость» с радостью подхватили. И замучили вопросами 85-летнего Александра Анатольевича: уходит он или все-таки остается начальником в театре.

- Просто бред какой-то, - высказался в сердцах народный артист. - Пока – все это слухи и сплетни. Определённой даты, когда к нам придет новый худрук, нет. На эту тему идут какие-то бесконечные разговоры. Когда-то я сказал, что пора подумывать об уходе с должности худрука. Но до сих пор нет никакой конкретики. Будем ждать открытия сезона, с которым тоже все непонятно, когда и что… Как со всем сейчас в мире неопределенно, так и с моей перспективой в театре нет ясности…

Мы еще не работаем, двери – на замке, репетиции начнутся только в августе. Говорить о перестановках пока рано.

Александр Ширвиндт еще в феврале в разговоре с журналистами сообщил, что планирует уйти со своего поста, мол, пора молодую кровь вливать в искусство. «Намерение у меня одно: не дожидаться инвалидной коляски. ЧП никакого нет, но надо думать о завтрашнем дне и трезво смотреть на ситуацию», - еще тогда говорил Александр Анатольевич «КП».

Однако встревоженный этой новостью коллектив Театра сатиры вроде бы в очередной раз попросил Ширвиндта остаться на своем посту, который он занимает уже 20 лет. А потом началась эпидемия коронавируса... По мнению директора Мамеда Агаева, Ширвиндт не может уйти со своего поста сейчас. В это тяжелое коронавирусное время, сильно отразившееся на театре, он «просто обязан быть худруком».