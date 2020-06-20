2020-06-20T13:57:38+03:00
Экономика

Эксперт объяснил, почему в нерабочем апреле выросли зарплаты

По данным Росстата, зарплаты россиян с января по апрель увеличились на 4%
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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По данным Росстата, зарплаты россиян с января по апрель увеличились на 4%По данным Росстата, зарплаты россиян с января по апрель увеличились на 4%Фото: Shutterstock
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Росстат опубликовал удивительную статистику: по его подсчетам с января по апрель рост зарплат у россиян составил 4%. При этом среднемесячная начисленная зарплата в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем прошлого года и составила 49 306 рублей. А ведь в апреле в большинстве регионов действовал режим самоизоляции, и чего греха таить, многим сотрудникам работодатели выплачивали урезанную зарплату. Как же так получается?

За разъяснениями kp.ru обратилась к замгендиректора ВНИИ труда Владимиру Смирнову.

Как объяснил нам эксперт, все дело в том, что уровень средней начисленной заработной платы определяется Росстатом, исходя из зарплат в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении. А значительная часть предприятий в этих сферах продолжала работать и в нерабочие дни.

- Номинальный рост заработной платы по сравнению с мартом объясняется тем, что в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а также выплатой квартальных и годовых премий в отдельных компаниях, - пояснил Владимир Смирнов.

Проведенный на базе портала «Работа в России» оперативный мониторинг показал, что в апреле в простое находились 2,6% от общей численности работников. При этом им выплачивалось 2/3 заработной платы. 2,1% от общей численности работников работали в условиях сокращенной рабочей недели, и им платили зарплату за фактически отработанное время. Полностью без зарплаты остались 0,5% работающих россиян. Если эти данные суммировать, получается, что общее количество работников, которые потеряли в апреле в зарплате, составило порядка 5% от официально трудоустроенных граждан.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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