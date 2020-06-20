2020-06-20T16:21:47+03:00
Общество

Ливень затопил Москву: На Варшавском шоссе тонут машины

На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка [видео]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Снимок сделан в Чертаново. Фото: Алексей КалашинковСнимок сделан в Чертаново. Фото: Алексей Калашинков
Изменить размер текста:

Днем 20 июня в некоторых районах Москвы прошли дожди. Где-то слегка громыхнуло и прыснуло дождиком, а в других прошел ливень с градом. Досталось южным районам столицы. Жители Чертаново и Бирюлево делятся в социальных сетях кадрами последствий стихии: страдают участки, где неправильно выполнено занижение или слабая ливневка. Преимущественно это территории внутридворовых проездов.

Район метро Южное. Фото: СОЦСЕТИ

Район метро Южное.Фото: СОЦСЕТИ

Однако пострадали и крупные магистрали. Залило часть Варшавского шоссе неподалеку от метро Южная. Судя по информации дорожных сервисов, образовался затор протяженностью 3,5 км с севера на юг. По информации «Яндекс.Пробки» средняя скорость потока на этом участке не превышает 5 км/час.

В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

— Полностью перекрыты полосы движения в одном из направлений, скопилась чудовищная пробка, — сообщили kp.ru очевидцы.

На место уже прибыла аварийная бригада и готовится к началу восстановительных работ. Больше всего досталось машинам на парковке вдоль шоссе. Вода поднялась выше номерных знаков.

Кадр сделан в Бирюлево. Фото: СОЦСЕТИ

Кадр сделан в Бирюлево.Фото: СОЦСЕТИ

В столичном ЦОДД сообщили, что в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть Варшавского шоссе. Движение только по левым рядам в обоих направлениях. Из-за потопа движение также остановлено на Востряковском и Булатниковском проездах, Подольских курсантах — это Западное Бирюлево.

Кстати, дожди в Москве временно прекратятся. На следующей неделе синоптики обещают комфортные +20 градусов, без осадков. Ливни, а вместе с ними и удушливую жару обещают к следующим выходным.

На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка. Фото: ЦОДД

На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка. Фото: ЦОДД

Последствия ливня на проспекте Андропова в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24