2020-06-20T16:15:48+03:00
Политика

В Кремле рассказали, зачем в резиденции Путина защитные тоннели

Через них приходится проходить всем приезжающим к президенту
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установлены специальные тоннели,В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установлены специальные тоннели,Фото: Кадр видео
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установлены специальные тоннели, уничтожающие вирусы с помощью мелкодисперсного тумана.

- Существуют специальные службы, которые занимаются обеспечение эпидемиологической безопасности, и они принимают все меры, которые с их точки зрения необходимы, - сказал Песков.

Два таких тоннеля, больше напоминающие небольшую комнату, были установлены еще в марте в Ново-Огарево, а один в Кремле.

- Для защиты президента от коронавируса делается все, что необходимо. Изготавливаемые пензенскои компаниеи зашитные тоннели были приобретены и установлены, потому что резиденция - место, где президент проводит совещания, туда к нему приходят руководители ведомств, министерств. Поэтому подобные меры уместны. И все проходят через тоннель. При необходимости, и я тоже.

Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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