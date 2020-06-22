США и Европа объявили войну памятникам: кто ее затеял и зачем

ЧИСТЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ

Застрельщиком выступила Америка. Начала со свержения монументов генералам и героям Конфедерации, считавшихся символом примирения Севера и Юга после Гражданской войны 1861-1865 гг. Показалось мало. В эти дни взялись за первооткрывателя Америки Колумба. Один его монумент мирные демонстранты обезглавили. Другой подожгли, затем утопили в озере, оставив надпись на пьедестале - «Символ геноцида».

Зараза, словно коронавирус, мигом перекинулась в Старый Свет. В Барселоне группа парламентариев тоже потребовала снести памятник Колумбу. Во Франции вандалы облили желтой краской бюст генерала де Голля. Приписав: «сторонник рабства». В Лондоне осквернили памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю: «Был расистом.» В английском же городе Лестере борцы с расизмом требуют снести памятник… Махатме Ганди, лидеру ненасильственного сопротивления британским колонизаторам, тому же Черчиллю. Дескать, проживая в Африке, проявил себя «фашистом», «сексуальным хищником». Даже в тихой Бельгии демонтировали на днях монумент королю Леопольду II. Тоже колонизатор! В Швеции активисты призывают убрать все памятники земляку Карлу Линнею, великому ученому, создателю единой системы классификации растительного и животного мира. Видно, какую-то черную букашку не так классифицировал в 18 веке…

Сюрреализм чистой воды.

Оскверненный памятник ЧерчиллюФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЕНИНСКАЯ ПЕТЛЯ

Стоп, а ведь мы такое уже пережили в своей истории. Даже дважды.

12 апреля 1918 года Совнарком выпустил декрет за подписью Ленина, Сталина, Луначарского: «В ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, подлежат снятию с площадей и улиц.» Старт кампании назначили на 1 мая, революционный праздник. Застрельщиком по праву стал вождь мирового пролетариата. Первая его жертва - монумент работы художника Виктора Васнецова в Кремле на месте гибели великого князя Сергея Александровича. Главнокомандующего войсками Московского военного округа, взорванного эсером Каляевым в 1905 г.

Показательную акцию провели перед первомайской демонстрацией, вспоминал комендант Кремля Павел Мальков. "Я мигом сбегал в комендатуру и принёс верёвки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан верёвками со всех сторон.

- А ну, дружно, - задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в верёвки, налегли, дёрнули, и памятник рухнул на булыжник.

- Долой его с глаз, на свалку! - продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили верёвки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду. Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам.»

Сначала монументы сносил сам Ленин. А спустя столетие стали сносить его каменные фигуры. Фото: Павел ПАХОМЕНКО/РИА Новости

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» УЦЕЛЕЛ

И понеслось! По всей стране сбрасывали с пьедесталов, взрывали монументы российским императорам и императрицам. Замахивались даже на «Медного всадника». Но символ Петербурга уцелел. Однако бронзовые памятники Петру Великому в Северной столице скульптора Бернштама - «Царь-Плотник" и "Пётр I, спасающий рыбаков" - большевики переплавили.

По личному приказу Ленина в мае 18-го уничтожили памятник герою Русско-турецкой войны, освободителю Болгарии генералу Михаилу Скобелеву. Бронзовый генерал на коне в окружении бронзовых солдат возвышался на Тверской площади. Бронзу переплавили, пьедестал взорвали с пятого раза! На этом месте большевики установили монумент советской конституции. А в 1954-м на Тверскую «въехал» на коне князь Юрий Долгорукий.

Прославленного Скобелева большевики особенно не любили, называли «угнетателем малых народов». Ярлык, актуальный для сегодняшних «борцов с расизмом». В Российской империи генералу поставили минимум шесть памятников. Ни один не уцелел до наших дней. В деревне Уланово на Черниговщине бронзовый бюст Скобелева после революции выбросили в выгребную яму.

Не пощадили и героев Отечественной войны 1812 года. В 1932-м взорвали «не имеющий ни исторической, ни художественной ценности» памятник русским воинам на батарее Раевского на Бородинском поле. Заодно – усыпальницу князя Петра Багратиона, получившего в Бородинском сражении смертельное ранение. Кости генерала при взрыве разбросало по полю. Нет слов…

Попал под большевистскую раздачу не только князь Багратион, но и крестьянин Иван Сусанин. Тот самый! Он шел по разряду «слуга царя»… В 1918 –м в Костроме его бронзовую скульптуру то ли сбросили в Волгу, то ли закопали, либо переплавили. А Сусанинскую площадь переименовали в площадь Революции.

« С 1918-го по 1930-е годы в СССР были уничтожены тысячи дореволюционных памятников, большинство которых представляли собой не только память о великих людях Земли Русской, но и являлись выдающимися произведениями искусства, - говорит историк Петр Мультатули. – Их спешно заменяли однотипными скульптурами Ленина, Сталина, других вождей «великого перелома, преобразившего Россию.»

Монументальная пропаганда в действии! Как завещал Ильич.

ВСЛЕД ЗА «ЖЕЛЕЗНЫМ ФЕЛИКСОМ» СНЕСЛИ СТРАНУ

Монументальная большевистская пропаганда не помогла. 22 августа 1991 года на Лубянской площади снесли памятник Дзержинскому. А через четыре месяца был снесен сам Советский Союз. Маятник качнулся в другую сторону. В бывших советских республиках, ставших независимыми государствами, начали спешно избавляться от монументального наследства СССР.

В новой России, во всяком случае, к советским памятникам отнеслись по-божески. Не громили, не коверкали…Несколько сотен перевезли в столицу. В музей скульптуры «Музеон» под открытым небом на Крымском валу. Здесь нашли приют Дзержинский с Лубянки, Ленин, Сталин, Горький, другие пламенные революционеры, деятели времен СССР … Каждый может придти, походить между бюстами, скульптурами, монументами, ставшими историей.

Снос памятника Дзержинскому на Лубянке в 90-х годахФото: GLOBAL LOOK PRESS

А что же стало с первой жертвой ленинского декрета о памятниках, на которую Ильич лично набросил петлю? Вождь наказал на месте сброшенного наземь памятника великому князю Сергею Александровичу в Кремле установить монумент его убийце, террористу Каляеву. Наказ быстро исполнили. Но, говорят, слепили бомбиста из гипса. Его вскоре размыло. Знак небес?

4 мая 2017 года на этом месте вновь открыли восстановленный по поручению Владимира Путина памятник великому князю Сергею Александровичу. Президент принял участие в торжественной церемонии. Спустя 99 лет после ленинской петли справедливость восторжествовала.

Тогда же, в 1918 году, Ленин приказал ликвидировать в Тайницком саду Кремля памятник императору Александру II. Видимо, заранее расчищал место для себя. Здесь и поставили позже бронзовый монумент вождю мирового пролетариата на гранитном постаменте. В 1995-м вождя демонтировали. Но не переплавили. А отправили в Горки Ленинские, где Ильич жил последние месяцы и скончался. Там теперь и сидит бронзовый Ленин. И это правильно! Ульянов-Ленин – тоже наша история, как бы кто к нему ни относился.

Памятник Дзержинскому в парке "Музеон"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАКАТ ЗАПАДА?

Большевики, сражаясь с царскими памятниками, действовали в логике классовой борьбы. Хотели уничтожить российскую идентичность. Современные вандалы Запада исходят из логики борьбы расовой. Но цель стоящих за ними кукловодов та же, как и средства. «Нынешняя волна сноса памятников - попытка уничтожить идентичность западного мира, - бьет тревогу шведское издание Nyheter Idag. - Остановить происходящее сейчас поможет консервативное движение. В противном случае грядет закат западного мира! Ведь пока мы тут собственными руками рушим исторические символы Запада, статуи Мао стоят как прежде. Россия тоже продолжает обелять свою историю…»

Ну, до заката западного мира еще очень далеко, полагаю. Хотя испуг шведов понятен. Жили – не тужили, и вот…

Лично меня в этой войне на Западе с памятниками умиляет одна вещь. «Не трогайте Черчилля, - возмущается сейчас вандалами премьер Великобритании Джонсон. – Он воевал с фашизмом!» Негодуют и власти Франции. Как могли борцы с расизмом облить краской бюст самого де Голля? Он же был лидером движения Сопротивления гитлеризму!

Вандалы облили краской бюст генералу Де Голлю. Фото: twitter.com/xavierbertrand

Стоп, ребята-демократы! Разве маршал Победы Георгий Жуков не боролся с фашизмом? Но вы снисходительно наблюдали последние годы, как националисты в Одессе разбивали его бюст, уничтожали барельефы. Подобный вандализм по отношению к памяти Жукова периодически происходит в других городах Украины. Воевал с фашистами и маршал Иван Конев, чей памятник этой весной демонтировали власти Праги. Местные вандалы и прежде поднимали руку на Конева. Но вы молчали. Поощряя тем самым борцов с памятниками на новые действия. А цыкнули бы раз на младших братьев по демократическому разуму в Киеве и Праге, и вандализм мигом прекратился бы. Но вам это, видимо, было невыгодно. Хотя когда-то Москва, Париж, Лондон, Вашингтон вместе воевали с Гитлером и раздавили гадину.

В Праге снесли памятник маршалу Коневу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь же вандалы поднимают руку на ваши памятники. А что, на Украине, в Праге можно, почему в Англии, Франции нельзя?

И вы запаниковали.

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