Дочь маршала Конева: «Памятник моему отцу должен вернуться на Родину»

Снос памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызвал в России «ядерный взрыв» возмущения. Монумент полководцу, войска которого в мае 1945-го освобождали столицу Чехословакии от фашистов, под ехидные реплики сегодняшних неблагодарных пражских чинуш решено перенести на задворки местного музея. Больше того - монумент уже демонтировали.

Сергей Шойгу уже обратился к своему коллеге - министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю, раз уж потомки освобожденных его армией пражан больше не чтят подвига советского маршала. Но Чехия отказала в этой просьбе. Причем, все это происходит накануне 75-летия Победы, которую и принесли миру такие полководцы как Конев.

Военный обозреватель «КП" Виктор БАРАНЕЦ позвонил дочери маршала – Наталье КОНЕВОЙ.

- Наталья Ивановна, первым делом, конечно, спрошу, как вы приняли это позорное «шоу», устроенное чехами с памятником вашему отцу?

- Сказать, что с большим возмущением, - этого будет мало! Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости. В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

- Что было у вас в душе, когда вы узнали о письме Шойгу министру обороны Чехии с просьбой передать памятник Коневу в Россию?

- Благодарность Сергею Кужугетовичу. А еще подумала, что его письмо – это не личная просьба, а голос государства в защиту памяти о моем отце, обо всех победителях. И я, и вся наша родня, говорим министру спасибо. Да что там родня! В соцсетях – миллионы россиян его поддержали.

- А как вам ответ чешской стороны о невозможности передать памятник России?

- Это циничное политическое лицемерие, о котором и говорить противно. Так цивилизованные европейцы не поступают. Кстати, мало кто знает, что в Праге на одном из зданий была мемориальная доска в честь воинов фронта, которым командовал мой отец. Тех, кто освобождал Прагу. Так и ее содрали!

- Ну так что, на ваш взгляд, - шансов вернуть памятник в Россию уже никаких?

- Шансы еще есть. Нужны политические, дипломатические усилия с нашей стороны. Тем более, снос памятника – это не решение всего чешского народа или центральной власти. Это решение кучки антироссийски настроенных негодяев, затесавшихся во власть района Праги, где стоял памятник моему отцу. Они прикрываются притянутыми за уши положениями местного закона. Это не весь чешский народ! Очень многие чехи, в том числе и их президент Земан, негодуют вместе с россиянами.

- Некоторые наши с тобой сограждане предлагают отплать чехам за издевательство над памятником Конева.

- И как же?

- А вот так. Люди предлагают россиянам в качестве патриотической «мести» дружно отказаться от турпоездок в Чехию. Наши граждане приносят ей, по некоторым данным, 25 процентов всех доходов от туристической отрасли в госбюджет. Еще? Еще предлагают стереть все чешские следы в городах России – названия станций метро, улиц, площадей, еще…

- ... Нет-нет. Думаю, что мы не должны опускаться до этого. Это не по-нашему. Мы должны быть умнее и добрее.

- Ну тогда какая-то толстовщина получается? Нас бьют по одной щеке, а мы подставляем другую? Сейчас еще и самолет пошлем вирусологами, аппаратурой и масками от короновируса…

- Знаете, эти близорукие чехи, заразившиеся антироссийским ядом, изгаляющиеся над памятником моему отцу, они схлынут. А Россия и Чехия будут существовать вечно. Я верю, что нынешним чешским политикам хватит благоразумия достойно «разрулить» вопрос с памятником. Если такого не случится, то российско-чешские отношения на многие-многие годы будут отравлены. Думаю, что здравые люди в Праге это понимают.