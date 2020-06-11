Колумб, закрой Америку обратно! — Как США превратились в Украину-2

Еще месяц назад на вопрос «Чем Америка похожа на Украину?» можно было смело рассмеяться – ну где Киев и где Вашингтон?! Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как самокат и «Харлей Дэвидсон». Но оказалось, что у американцев с украинцами пугающе много общего.

Протестующие готовятся к сносу статуи Колумба в штате Миннесота, 10 июня 2020 года. Харьков. активисты украинских националистических организаций сносят памятник Георгию Жукову. 02.06.2019Фото: ТАСС

В результате массового помешательства на почве скорби по безвинно погибшему наркоману-грабителю, Америка вдруг открылась с неожиданной, животной стороны. Многие годы через своих агентов влияния на постсоветском пространстве она пыталась навязать нам и миру новую историческую реальность - в которой Гитлер равен Сталину, нацистов победили США, а если бы не СССР, войны вообще бы не было.

Разрисованная статуя Ленина в Лисичанске Луганской области и статуя Христофора Колумба облитая краской в МайамиФото: EAST NEWS

Плоды этой политики мы и наблюдаем седьмой год на Украине, где свое общее с Россией великое прошлое раскатали бульдозерами и распилили болгарками. Героев унизили, а мелких разбойников и людоедов возвели на пьедесталы. Поразительно, как технологии, позволяющие вбить клин между частями одного народа, с точностью до жестов и мимики в эти дни воспроизводятся в самих Штатах.

Обезглавленный Хористофор Колумб в Бостоне 10 июня 2020 года и Обезглавленный памятник Ленину в селе Побережное Винницкого района 2014 годФото: GLOBAL LOOK PRESS

Очумевшая от безнаказанности толпа обрушивает свой гнев на все, что у нее ассоциируется с рабовладельцами, героями событий полуторавековой давности. Не взирая на их заслуги, которые несомненно есть. Шаг за шагом превращаясь в манкрутов, не помнящих родства. Они охотно избавляются от своей памяти, накидывая удавку на шею своей истории и на one-two сбрасывая ее с постамента. Обезглавливая памятники с энтузиазмом «бандерлога» из-под Ивана-Франковска, они опускают себя до уровня талибана, расстрелявшего древние статуи Будды в Афганистане из танков. Сокрушая кувалду на поверженные бюсты, они встают в один ряд с игиловцами, которые взрывали исторические колонны Пальмиры.

Фундамент статуи Конфедерации и остатки пямятника Ленину в ДнепропетровскеФото: EAST NEWS

В большинстве случаев это происходит от чувства собственной ущербности и веры в чьем-то превосходстве. В психиатрии это называется комплексом неполноценности, который, видимо, у некоторых американцев заложен генетически. Только кого-то он мотивирует на достижения, а кого-то ввергает в приступы немотивированной агрессии. Печально, что этому настроению поддаются и здоровые люди.

Люди по очереди пинают статую Христофора Колумба и снесенный памятник Ленину в Краматорске. Фото: East News и РИА Новости

Американцы объявили тотальную войну своей истории, на которой, нравится это кому-то или нет, и была построена великая страна с самым большим в мире военным бюджетом. И в маниакальном стремлении стереть свою память надо идти до конца. Все «отцы-основатели США» были рабовладельцами, а некоторые даже работорговцами. Значит и подписанная ими Декларация независимости, а также рожденная ими Конституция – плод расового угнетения. Если судить не с точки зрения роли личности, а в угоду политической конъюнктуре. Сожгите эти документы и откажитесь от своего наследия. И превратитесь окончательно в Украину-2. Только контроль за ядерным оружием передайте кому-нибудь посдержанней.

Протестуюшие с национальными флагами на постаменте снесенного памятника Христофору Колумбу и протестующие на остатках памятника Ленину в Харькове. Фото: East News и РИА Новости

* - запрещенные в России организации.

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