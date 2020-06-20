2020-06-20T16:51:36+03:00
Звезды

«На заре голоса зовут меня»: Умер автор легендарного хита, покорившего интернет спустя 32 года после создания

Бывшему клавишнику группы «Альянс» Олегу Парастаеву был 61 год
Николай ГЕРАСИМОВ
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Олег Парастаев - клавишник группы "Альянс"Олег Парастаев - клавишник группы "Альянс"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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«На заре» - самая известная песня «Альянса». В 1987-м музыканты исполнили ее в ходе телемоста «Ленинград-Москва», потом она прозвучала в эфире программы «Взгляд» - и это была бомба. У многих зрителей, которым тогда было от шестнадцати до двадцати, эта песня до сих пор ассоциируется с юностью. Она гремела на дискотеках, ее голосили во дворах…

Евгений Гришковец с группами «Бигуди» и Brainstorm уже в 2007-м записал ее кавер-версию, а несколько недель назад в интернете вышел фильм Григория Константинопольского «Гроза» - осовремененная версия пьесы Островского, музыкальным лейтмотивом которой стала именно «На заре-е-е-е голоса зовут меня».

Написал песню Олег Парастаев, клавишник группы. Он вспоминал, что, когда пришел в «Альянс», ему сразу не понравился репертуар коллектива: программа, состоявшая всего из нескольких песен, показалась скучной, в ней не было по-настоящему цепляющего хита. И мотив этого хита вдруг зазвучал в голове.

«Я ее сочинил в соль миноре, верхние ноты были в си-бемоль», - рассказывал Парастаев журналистам много лет спустя. - «Это высокая нота для вокалиста. Фальцета у Журавлева (Игоря Журавлева, солиста «Альянса». - Ред.) никогда не было. Он учился академическому вокалу. В том варианте, в котором поет ее он – две с половиной октавы. Я спросил его о том, какой звук ему удобнее. Он ответил, что «е». И у меня сразу родилось «на заре голоса зовут меня». Я пришел домой и сочинил куплет».

Вот так - практически сама собой, без больших усилий - эта композиция и появилась.

В апреле 2019 года Олег Парастаев нашел и выложил в YouTube оригинальное видео, снятое в 1987-м. «Наконец удалось восстановить первый (!) клип на песню «На заре»! Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел…» - описал он съемки этого трогательного и крайне малобюджетного видео. С тех пор его посмотрело почти 5 миллионов человек. В YouTube даже сочли, что количество просмотров накручено, и на несколько дней заблокировали видео - потом поняли, что просто слишком много людей бросилось ностальгировать по юности.А в 80-е Парастаев покинул «Альянс» через считанные месяцы после того, как пришел в него. И больше суперхитов не сочинял. Говорят, в 90-е он от безденежья работал таксистом, а недавно решил запустить проект «НаЗаре», в рамках которого планировалось записать несколько кавер-версий знаменитой песни…

Но утром 20 июня на его страничке «Вконтакте» появилось сообщение: «Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться». Музыкант скончался внезапно, на даче, судя по всему - от остановки сердца.

Альянс - На заре (1987) .

ИСТОЧНИК KP.RU

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