В Москве число случаев коронавируса рекордно снижается

В Москве фиксируют рекордно низкий прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе по противодействию распространения инфекции. Последний раз аналогичные цифры заболевших были в апреле.

20 июня оперштаб сообщил о 1057 новых выявленных случаев. Число снятых из-под медицинского наблюдения пациентов в два раза выше.

— Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения. Показатель примерно в 1 тысячу человек [новых зараженных за сутки] сохраняется в Москве уже несколько дней — последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля, — рассказали в оперативном штабе.

Если взглянуть на статистику минувшей недели, то в Москве было выявлено почти 9 тысяч больных ковидом. Майские цифры недельного прироста были в четыре раза выше. Всего с начала пандемии в столице выявлено почти 213 тысяч случаев заболевших. Из-под наблюдения медиков сняты 134,5 тысячи человек. Еще около 3,5 тысяч пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

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