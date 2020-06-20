2020-06-20T20:15:12+03:00
Наука

Летнее солнцестояние 20-21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье жителей планеты ждет самый длинный день в году. Сайт kp.ru проведет трансляцию летнего солнцестояния 20-21 июня 2020
Ксения АНУФРИЕВА
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Летнее солнцестояние 20-21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияЛетнее солнцестояние 20-21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С конца декабря световой день на Земле начинает понемногу нарастать. Полугодовой цикл заканчивается летом, когда день станет максимально длинным, а ночь - самой короткой за весь календарный год. Следующий цикл будут представлять собой постепенное убывание светового дня. Дата и время самого длинного дня года всегда немного меняется: в 2020 году жители планеты столкнуться с небесным явлением 20-21 июня в 00:44.

Астрономическое явление - летнее солнцестояние – объясняется тем, что Солнце в этот день будет находиться в самой северной точке эклиптики, то есть воображаемого круга, по которому движется светило. В этот же день жителей планеты ждет еще одно явление, уникальное и достаточно редкое: кольцеобразное солнечное затмение, а также новолуние.

Продолжительно солнцестояния будет зависеть от географического расположения наблюдателя: чем севернее будет находиться человек, тем длиннее для него будет это воскресенье. На Крайнем Севере воцаряется полярный день, когда Солнце местами не будет садиться за горизонт неделями.

Как писал сайт kp.ru, одним из лучших мест в мире для встречи летнего солнцестояния является английский Стоунхендж – древнее и мегалитическое сооружение. Ежегодно туда приезжали тысячи туристов, желающих посмотреть, как особым образом освещаются камни, когда солнечный круг касается горизонта на закате и рассвете.

Летнее солнцестояние в Стоунхендже: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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