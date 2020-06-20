Итоги премии для молодых писателей и переводчиков из России и Италии «Радуга» подвели онлайн

Церемония награждения победителей ХI ежегодной российско-итальянской литературной премии для молодых писателей и переводчиков из России и Италии «Радуга» прошла в режиме онлайн.

Премия была учреждена в 2010 году некоммерческой Ассоциацией «Познаём Евразию» (штаб-квартира которой находится в итальянской Вероне) и московским Литературным институтом имени А.М. Горького. В этом году к основным организаторам подключились Фонд «Русский мир», Роспечать, Банк Интеза и «Газпромбанк».

Впервые за 10 лет мероприятие прошло в режиме интернет-конференции и транслировалось на сайте Ассоциации «Познаём Евразию». Удалённо в нём приняли участие мэр Вероны Федерико Сбоарина, Посол Италии в России Паскуале Террачано и Посол России в Италии Сергей Разов. Исполнительный Вице-Президент АО «Газпромбанк» Марина Ситнина, Председатель Совета директоров Банка Интеза, Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, профессор филологического факультета МГУ Елена Пастернак и другие уважаемые лица. Ведущей мероприятие выступила заместитель Главного редактора газеты «Известия» Елена Лория.

Заявки на участие в конкурсе подали 591 автор из российских Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова на Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и из многочисленных уголков Италии: Абруцци, Кампании, Лигурии, Ломбардии, Апулии, Сицилии, Трентино-Альто-Адидже.

Главным критерием отбора было отражение авторами в своём творчестве всей сложности и тревоги нашего времени, стремление к свободе и поиск наиболее соответствующих задаче стилистических форм. До финала дошли по 10 участников от каждой страны. Теперь их работы будут опубликованы в 11-м выпуске Литературного альманаха, который издает Ассоциация «Познаём Евразию». Банк Интеза также разместит на своем сайте в разделе «Культурные проекты» электронную версию альманаха.

В номинации «Молодой писатель» победителями стали Мария Кьяра Де Паскали за рассказ «Память только для чтения» и Булат Ханов из Казани за рассказ «Старик и ферма».

- Премия «Радуга», - отметил Булат, - привлекает внимание молодых авторов к такому достаточно сложному и незаслуженно обходимому, но очень интересному жанру короткого рассказа. Кроме того, она помогает объединиться молодым писателям и переводчикам.

В свою очередь, сделавшая перевод «Старика и фермы» на итальянский Чинция Челоне взяла первый приз в номинации «Молодой переводчик». Она рассказала, что полюбили русскую литературу после того, как прочитала рассказы Шукшина. Чинция уже второй раз участвует в конкурсе, в прошлом году она вошла в число финалистов. Теперь девушка думает о том, чтобы стать уже не любителем, но профессиональным переводчиком и перевести для соотечественников всего Василия Макаровича. О важности премии именно для переводчиков заявил и победитель в этой номинации с российской стороны Станислав Лихоузов, получивший премию за перевод рассказа Пьера Франческо Брандимарте «Продавец». В своем ответном слове он, в частности, сказал:

- Если для молодых авторов есть и другие возможности заявить о себе, то для молодых переводчиков премия «Радуга» – единственный шанс показать свои силы.

Закрывая пролившуюся более часа церемонию, Председатель Совета директоров Банка Интеза, Президент ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико отметил:

- Чтобы быть писателем, нужно чувствовать стремление выразить что-то свое, подлинное и оригинальное. В противном случае, как сказала Эльза Моранте, мы остаемся только «пишущими». Писатель – это человек, который заботится обо всем, что происходит и имеет задачу предотвращения распада человеческих знаний в повседневной жизни ... Он должен соблюдать необходимые условия: быть внимательным, честным и незаинтересованным. А от пишущего он отличается тем необыкновенным и всегда революционным даром, который называется искусством.

После завершения церемонии мы задали Антонио Фаллико пару вопросов:

- Профессор, скажите, как родилась идея премия?

- Это наша совместная идея с Литинститутом. Мы придумали ее как шаг по сближению российской и итальянской культуры. Но это не все. Идея состояла в том, чтобы помочь именно молодым, часто начинающим литераторам и переводчикам, поскольку именно на начальном этапе творческого пути перед авторами стоят самые большие трудности. Одна из них – доступ к читателю. Премия «Радуга» поэтому не только состоит из денежной премии, но и из публикации в ежегодном альманахе, который издает ассоциация «Познаём Евразию». В него попадают все финалисты конкурса, и для многих это оказывается вообще первой настоящей публикацией.

- Насколько я понимаю, радуга в названии премии символизирует мост, связывающий наши страны. С каким цветом вы ассоциируете Россию и Италию?

- В Италии радуга не ассоциируется с мостом. Для итальянцев традиционно радуга – символ молодости, даже юности. Смысл названия именно в этом, поскольку премия предназначена для молодых литераторов и переводчиков до 35 лет. Поэтому и с определением цветов мне сложно найти ответ. Итальянские спортсмены, как вы знаете, выступают в голубых майках, хотя этого цвета на флаге нет. Российские – чаще всего в красном. Так, наверно?

СКАЗАНО

Посол России в Италии Сергей Разов:

- Интерес и энтузиазм молодых авторов свидетельствуют о том, что, несмотря на царящую везде, охватившую все сферы нашей жизни цифровизацию, классическая книга по-прежнему востребована, а российское и итальянское литературное наследие живут и продолжают развиваться.

Посол Италии в России Паскуале Террачано:

- Литература показывает свою мощь в качестве драйвера взаимодействия Италии и России, являясь настоящим инструментом продвижения социальных и культурных ценностей и достижений наших стран. Большое число и энтузиазм участников нынешней премии ещё раз подтверждает существование глубоких связей между нашими странами, которые с годами только укрепляются. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что и в этот тяжёлый момент пандемии, культура, больше чем другие области нашей жизни, должна взять на себя заботу о том, чтобы доносить до наших граждан общие ценности, представляя собой особый вид дипломатии – дипломатию культурную.