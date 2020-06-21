Профессор назвал три меры, которые помогут избежать нового скачка заболеваемости коронавирусом в России

В Москве и большинстве других регионов продолжается снятие ограничительных мер, введенных на время эпидемии. «Если противоэпидемические ограничения затягиваются надолго, то экономика разрушается, последствия могут быть очень тяжелыми», - рассказал «КП» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Поэтому, по словам эксперта, важно вводить такие меры на разумный срок, учитывая все обстоятельства, включая усталость населения от карантина и возможное недовольство.

Однако резкое снятие всех ограничений сразу может обернуться новым серьезным скачком заболеваемости, предупреждают специалисты. Всемирная организация здравоохранения подтверждает: в ряде стран количество зараженных сейчас растет быстрыми темпами. Профессор-вирусолог Альштейн советует сохранить как минимум три основные меры безопасности.

1. Продолжение работы в дистанционном режиме (насколько это возможно).

2. Ношение защитных масок в людных местах. Напомним, последние крупные международные исследования подтвердили эффект масок и респираторов как для больных людей (снижение риска заражения окружающих), так и для здоровых (защита от инфекции).

3. Соблюдение социальной дистанции в помещениях и на улице. Минимальное рекомендуемое расстояние — 1,5 — 2 метра. А если человек без маски кашляет и чихает, желательно отходить еще дальше.

Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать мытьем рук и дезинфекцией поверхностей, на которые могут попадать частицы с коронавирусом от больных людей (ручки, перила, смартфоны и т. д.). По последним данным контактно-бытовой путь заражения встречается реже, чем воздушно-капельный, то есть при непосредственном общении. Однако угроза есть, так что разумно не рисковать.

Как долго еще нам придется применять все эти меры? И профессор Альштейн, и другие специалисты считают, что можно будет расслабиться только тогда, когда появится широко доступная, безопасная и эффективная вакцина против COVID. Большинство международных экспертов по здравоохранению склоняются к тому, что этого можно ожидать в лучшем случае в начале — середины весны следующего года. Если, конечно, человечество не столкнется с новыми, непредсказуемыми и опасными мутациями представителей вирусного мира.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 8 млн 840 тысяч человек. Погибли более 460 тысяч больных. Выздоровели почти 4,7 млн человек.

В России по данным на 20 июня общее количество случаев коронавируса составило 576 952. Погибли за период эпидемии 8 002 больных, выздоровели 334 592 человека.