Путин присвоил пятерым врачам звания Героев Труда
Владимир Путин к Дню медика наградил врачей государственными наградами. Пятеро врачей удостоены звания Герой Труда:
- главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко,
- главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко,
- главный врач питерской Покровской больницы Марина Бахолдина,
- главный врач нижегородской больницы Юлия Гаревская,
- врач центра эпидемиологии в Калининграде Ирина Коваль.
Кроме этого, несколько тысяч докторов по всей стране «за заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом» удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Это самое массовое награждение в истории современной России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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