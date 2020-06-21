2020-06-21T10:24:20+03:00
Политика

Путин присвоил пятерым врачам звания Героев Труда

Несколько тысяч докторов удостоены также медалей Пирогова и Луки Крымского
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин присвоил пятерым врачам звания Героев ТрудаПутин присвоил пятерым врачам звания Героев ТрудаФото: REUTERS
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Владимир Путин к Дню медика наградил врачей государственными наградами. Пятеро врачей удостоены звания Герой Труда:

- главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко,

- главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко,

- главный врач питерской Покровской больницы Марина Бахолдина,

- главный врач нижегородской больницы Юлия Гаревская,

- врач центра эпидемиологии в Калининграде Ирина Коваль.

Кроме этого, несколько тысяч докторов по всей стране «за заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом» удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Это самое массовое награждение в истории современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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