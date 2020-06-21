Пытка ночным солнцем: каждый июнь биоритмы миллионов россиян сходят с катушек

О том, что день будет солнечным, я в своем подмосковном доме узнаю в четвертом часу утра. Восходящее летнее солнце ярко бьет в глаза даже сквозь жалюзи. В 8 утра в нынешний жаркий июнь на улице уже пекло, вроде бы самое время начинать делать дела, но хочется, на манер Испании, устраивать сиесту. Зато в 10 вечера, когда дела закончены и можно бы погулять, темно и комары. Знаменитые подмосковные вечера из песни, когда «речка движется и не движется», просто исчезли — речку сейчас в темноте не разглядишь. И это в самые длинные, и долгожданные, дни в году. Неужто с эдакими сломанными временами суток и вправду выгоднее для экономики и управления страной?

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! СТОП, ИЛИ НАЗАД?

Послание Федеральному собранию в ноябре 2010 года тогдашнего президента Дмитрия Медведева многим запомнилось. По простой причине — там были выдвинуты неожиданные для страны идеи: сократить число часовых поясов и отменить сезонные переходы на летнее и зимнее время.

Вторая идея объяснялась заботой о людях и коровах, которые от перевода часов испытывают стресс. А первая - «просьбами регионов»: сложно управлять страной с таким количеством часовых поясов. Когда в Москве начинают работать, на Камчатке спят — не добудишься. В пример экс-президент привел США и Китай, где благополучно обходятся без большого числа часовых поясов.

Идеи эти немедленно подняли на смех ученые: США в ширину вытянуты гораздо меньше, чем Россия, поэтому там и всего четыре часовых зоны (не считая Аляски и Гавайских островов) — ровно столько, сколько надо с точки зрения географии. В Китае действительно используется единое время. Но по нему работает только транспорт и промышленные предприятия. В остальном люди живут как обычно, режим работы офисов и магазинов скорректирован под местное время.

Тем не менее в 2011 году обе инициативы были реализованы. Некоторые регионы перевели стрелки сразу на два часа. И в итоге обнаружили, что большую часть года у них чуть ли не в полдень все еще темно.

В 2014 году, в связи с недовольством граждан, дали откат. С постоянного летнего времени мы перешли на постоянное зимнее. А число часовых зон вновь увеличили. При этом ряд регионов и после этого еще переходили туда-сюда из одной часовой зоны в другую. Но счастья опять нет. Вот ж незадача: куда ни крутят стрелки часов — все равно выходит наперекосяк?

ПО СОЛНЦУ ИЛИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

Во всех разговорах о переводе стрелок всегда доминируют две группы аргументов. Первая — даешь нормальные биологические ритмы, для человека естественно жить по солнцу, иначе наносится вред организму. И вторая — даешь пользу для экономики. Надо беречь электроэнергию, что дает и меньшую нагрузку на окружающую среду.

Хотя можно сформулировать еще проще. Желательно, чтобы во время ночного сна было темно. А во время бодрствования, по максимуму светло. Исходя из этого, здравый смысл подсказывает, что оптимальным среднегодовым временем рассвета было бы (плюс-минус) пол-восьмого утра. Примем это за компромисс между жаворонками и совами.

Это уж не говоря о том, что нынешний уклад жизни россиян сильно поменялся с тех пор, когда Россия была преимущественно аграрной страной и людям надо было ни свет ни заря вставать. Сейчас активность у большинства смещается на вечер.

В Москве же в июне светает в пол-четвертого утра, а в декабре - в девять утра. Видно, что стрелки смещены, как минимум, на час назад по отношению к оптимальному времени. Вот, если бы их сдвинуть вперед на час, тогда в июне рассвет в 4:30, в начале октября - в 7:30, а в декабре - в 10:00. Это уже больше похоже на привычные времена суток. Другой вариант - вернуться к переводу на сезонное время. Как-то жили, и вроде не было нынешнего безобразия.

Второй аспект проблемы - часовые пояса. Тем не менее, даже если взять принятую в мире разбивку на 24 временных зоны, у нас местами наблюдается какая-то несуразица. В некоторых городах время отличается от того, которое там должно было бы быть, согласно географическому временному поясу, на полтора-два часа.

По одному времени, например, живут Москва и Казань, между которыми больше 700 км. Поэтому в июне в Казани светает, когда нет еще и трех ночи.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

Теперь, что касается электричества. Как говорят специалисты, в 21 веке подсчеты, сколько мы экономим, переводя стрелки часов в другую позицию, вообще потеряли актуальность.

- Раньше основное потребление электричества было от освещения. Но это уже давно не так. В быту и промышленности основное потребление идет от приборов, использование которых никак не привязано к времени суток, - разъяснил «КП» доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Сергей Хестанов. - Часть регионов сейчас предпочитает иметь московское время, даже в тех случаях, когда реально они находятся заметно восточнее. Это позволяет предприятиям более эффективно работать с партнерами из Москвы из-за отсутствия временной разницы. Но для жителей это некомфортно.

Есть еще конспирологическая версия, что дело вовсе не в рассветах, а в закатах. Дескать, могущественное лобби телевизионщиков, производителей компьютерных игр и владельцев гипермаркетов заинтересовано в том, чтобы люди поменьше гуляли светлыми вечерами, а лучше вперились дома в экран, похрустывая чипсами или какой другой закуской. Но эту версию мы поддерживать не будем. Как говорил мне один опытный политик, никогда не стоит видеть коварный замысел там, где дело может идти о банальной человеческой глупости.

СПРАВКА «КП»

Из истории временных метаний в России

14 июля (1 июля по ст. стилю) 1917 г. — постановлением Временного правительства впервые было введено летнее время, по примеру западных стран. Оно должно было действовать до 13 сентября (31 августа), но обратно стрелки вернули только в ночь с 9 на 10 января 2018 года (по новому стилю), уже декретом Совета народных комиссаров.

В 1918-1920 годах часы на летнее время то переводили, то не переводили, а в 1921 году их на час вперед перевели дважды, а потом дважды возвращали обратно.

С 1919 года в РСФСР принята международная система часовых поясов, однако реально по всей стране она начала действовать с 1924 года (поясное время).

16 июня 1930 года — время переведено на час вперед, с целью более рационального использования светлой части суток (декретное время). После этого полвека часы не трогали.

1 апреля 1981 г. - опять стали переходить на летнее время (но уже относительно декретного) и обратно.

4 февраля 1991 года — отменили декретное время, перевод стрелок на летнее время и обратно оставили.

19 января 1992 года — декретное время вернули обратно, потому что население было недовольно сокращением светлого времени суток на большей части территории страны.

3 июня 2011 года — президент Дмитрий Медведев подписал закон, по которому 11 часовых поясов в России были заменены 9 часовыми зонами.

31 августа 2011 года — отменен сезонный перевод стрелок часов. Россия осталась жить по летнему времени. С учетом уменьшения числа часовых зон в некоторых регионах время изменилось сразу на 2 часа.

26 октября 2014 г. - Россия вернулась обратно на зимнее время, и теперь оно стало постоянным. Число часовых зон увеличили.