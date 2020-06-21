2020-06-21T13:23:37+03:00
В мире

Долетит ли украинская ракета до Новороссийска и Крыма

Военный обозреватель kp.ru полковник Виктор Баранец оценил, какую угрозу для российских кораблей представляет, разрекламированная Киевом новая крылатая ракета «Нептун»
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Крылатая ракета «Нептун»Крылатая ракета «Нептун»Фото: wikimedia.org
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Есть такая украинская поговорка – «Дурень думкою богатие». Я вспомнил о ней, когда в киевском издании «Деловая столица» прочитал сегодня статью тамошнего военного эксперта Михаила Жирохова. Вот – несколько пассажей из нее:

1. Новая украинская крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске.

2. Появление "Нептуна" открывает перед украинской военной машиной возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.

3. Головка самонаведения украинской ракеты может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.

Ну а теперь, как говорится, пройдемся по пунктам.

Утверждение о том, что «Нептун» может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске выглядит реалистичным лишь в одном-единственном случае, - если у нашей военно-морской базы не будет ни единого средства противовоздушной и противоракетной обороны. А они там есть и в достаточном количестве. Позвольте просветить несведущего украинского коллегу.

В Новороссийске дислоцируется полк, который является одной из самых мощных частей ПВО в России.

Он оснащен зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь».

«Триумф» имеет радар раннего обнаружения, который видит объекты на расстоянии до 600 км. Может поражать цели на расстоянии более 250 километров. Ракеты могут уничтожать объекты, летящие на высоте от 5 метров. Есть и другие средства ПВО. И понятно, что воздушные часовые Новороссийской базы смиренно и «с хлебом-солью» встречать украинские «Нептуны» не будут. У них даже песня на сей счет есть:

Но как только кто-то где-то

В наше небо забредет,

Ввысь взмывается ракета,

Рвя на клочья небосвод!

Ну а что касается воздушного прикрытия Крыма, то киевский эксперт должен знать: небо над российским полуостровом охраняют аж две дивизии – 31-я и 27-я. С самой современной боевой техникой. Снять с неба летящий на дозвуковой скорости «Нептун» для них так же просто, как пану Журавко – купить шмат сала на Бессарабском рынке Киева.

В целом же Крым сегодня - один из самых защищенных регионов России.

А что же касается «лучших характеристик помехозащищенности головки самонаведения «Нептуна», чем у ее советской бабушки – ракеты Х-35, то это всего лишь голые слова. Бахвалистая теория вопроса.

Ну и к какому же выводу в итоге пришел Журавко? Вот он: «Появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях».

Типичная антироссийская милитаристская чесотка. Из того же маразматического вида, что украинские ракеты якобы могут «достать» до Новороссийска и Севастополя, Москвы и Петербурга, а также уничтожить Крымский мост. Что тут можно сказать в ответ? У России есть ракеты, которые в случае необходимости могут не теоретически, а реально «дотянуться» до любой точки Украины, легко преодолев старую, дырявую и ржавую систему ПВО незалежной. Но уподобляться киевским шизофреникам, играющим в войнушку в песочнице, мне почему-то не хочется. Пусть дурни думкою богатеют…

ИСТОЧНИК KP.RU

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