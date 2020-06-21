Долетит ли украинская ракета до Новороссийска и Крыма

Есть такая украинская поговорка – «Дурень думкою богатие». Я вспомнил о ней, когда в киевском издании «Деловая столица» прочитал сегодня статью тамошнего военного эксперта Михаила Жирохова. Вот – несколько пассажей из нее:

1. Новая украинская крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске.

2. Появление "Нептуна" открывает перед украинской военной машиной возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.

3. Головка самонаведения украинской ракеты может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.

Ну а теперь, как говорится, пройдемся по пунктам.

Утверждение о том, что «Нептун» может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске выглядит реалистичным лишь в одном-единственном случае, - если у нашей военно-морской базы не будет ни единого средства противовоздушной и противоракетной обороны. А они там есть и в достаточном количестве. Позвольте просветить несведущего украинского коллегу.

В Новороссийске дислоцируется полк, который является одной из самых мощных частей ПВО в России.

Он оснащен зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь».

«Триумф» имеет радар раннего обнаружения, который видит объекты на расстоянии до 600 км. Может поражать цели на расстоянии более 250 километров. Ракеты могут уничтожать объекты, летящие на высоте от 5 метров. Есть и другие средства ПВО. И понятно, что воздушные часовые Новороссийской базы смиренно и «с хлебом-солью» встречать украинские «Нептуны» не будут. У них даже песня на сей счет есть:

Но как только кто-то где-то

В наше небо забредет,

Ввысь взмывается ракета,

Рвя на клочья небосвод!

Ну а что касается воздушного прикрытия Крыма, то киевский эксперт должен знать: небо над российским полуостровом охраняют аж две дивизии – 31-я и 27-я. С самой современной боевой техникой. Снять с неба летящий на дозвуковой скорости «Нептун» для них так же просто, как пану Журавко – купить шмат сала на Бессарабском рынке Киева.

В целом же Крым сегодня - один из самых защищенных регионов России.

А что же касается «лучших характеристик помехозащищенности головки самонаведения «Нептуна», чем у ее советской бабушки – ракеты Х-35, то это всего лишь голые слова. Бахвалистая теория вопроса.

Ну и к какому же выводу в итоге пришел Журавко? Вот он: «Появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях».

Типичная антироссийская милитаристская чесотка. Из того же маразматического вида, что украинские ракеты якобы могут «достать» до Новороссийска и Севастополя, Москвы и Петербурга, а также уничтожить Крымский мост. Что тут можно сказать в ответ? У России есть ракеты, которые в случае необходимости могут не теоретически, а реально «дотянуться» до любой точки Украины, легко преодолев старую, дырявую и ржавую систему ПВО незалежной. Но уподобляться киевским шизофреникам, играющим в войнушку в песочнице, мне почему-то не хочется. Пусть дурни думкою богатеют…