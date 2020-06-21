Матч «Краснодар» - «Динамо» перенесли из-за коронавируса

Возобновившийся после трехмесячного перерыва чемпионат России по футболу начался со скандалов. Сначала полыхнуло в «Ростове», где сразу шесть футболистов «спалились» после теста на коронавирирус. А, учитывая, что с ними контактировали другие игроки команды и работники клуба, всего 42 человека, то ФК «Ростов» объявил, что уходит на двухнедельный карантин. Матч в «Сочи» - «Ростов» уже собирались перенести, на 19 июля, но сочинцы, борющиеся за выживание в Премьер-лиге, выступили против изменения календаря, сославшись на регламент. В результате «Ростов» отправил на игру с «Сочи» молодежный состав и проиграл 10:1.

В этом эпической встрече появились свой герои. Это 17-летний Роман Романов, забивший первый гол в матче, который оказался самым «молодым» в истории наших первенств. И его ровесник вратарь Денис Поров, совершивший 15 сейвов, что тоже оказалось рекордом.

А антигероем стал форвард «Сочи» Александр Кокорин, забивший в ворота мальчишек три мяча.

Точно так же разделились мнения специалистов и болельщиков об этом событии. Кто-то восхищался «подвигом юных футболистов», а кто-то назвал игру просто цирком.

Это история могла бы так и остаться за скобками, но уже в субботу тревогу забило московское «Динамо», где коронавирус обнаружили сразу у нескольких легионеров. Положительный тест сдали нападающий Клинтон Н'Жи и полузащитник Шарль Каборе. В зону риска попал и полузащитник Себастьян Шиманьский. Команда ушла на карантин и их воскресный матч в Краснодаре тоже подвис в воздухе.

Но вот в отличие от «Сочи», «Краснодар» не стал настаивать на проведении матча. Датой, на которую могли перенести матч, называлось все то же 19 июля. В этот день пройдут полуфиналы Кубка России, и обе команды в них не участвуют.

И вот в воскресенье стало известно, что матч в «Краснодаре» в этот день не состоится и он перенесен именно на 19 июня, поскольку других дат в плотном календаре нет.