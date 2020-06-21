Юрий Поляков: Поправки у меня - свои. Буду голосовать электронным способом. Внуки помогут разобраться

- Юрий, здравствуйте. Хотел у вас поинтересоваться, вы - как законопослушный гражданин и писатель будете голосовать за поправки в Конституцию 1 июля, или заранее пойдете на участок (можно ведь с 25-го июня уже начинать)?

- Да нет, я, наверное, свой голос отдам 1 июля. Или, может быть, проголосую на удалении. Сейчас еще не решил. Я что-то так сроднился с самоизоляцией, что никуда уже не хочется выезжать.

- То есть - используете электронный формат голосования? А вы уже изучили, как это сделать?

- Ну, я думаю, все, кто пользуется интернетом (а я пользуюсь), с этим справятся. Тем более, что у меня продвинутые и дочь, и внуки, помогут, если что, я так думаю.

- Скажите, а ваша семья – жена, дочь, зять - они, тоже будут в электронном формате голосовать?

- Я думаю, скорее всего, все за компанию электронным способом и проголосуем.

- Как вы думаете, а электронное голосование – это не опасно, не обманут?

- Ну, если мы с вами доверили наши кровные заработанные деньги электронным карточкам, и вставляем их в какие-то таинственные банкоматы, то почему мы должны не доверять электронной системе?

Тем более, а кто нас может обмануть? Власть нас может обмануть, «подтасовать» наше отношение к поправкам? Но ведь у нас умная власть!

Тем более, что в данном случае происходят не выборы, скажем, президента, а своего рода плебисцит, своего рода опрос, что ли, который должен показать уровень народной поддержки действий власти.

Поэтому, искажение картины абсолютно никому не нужно, все заинтересованы в честных результатах голосования.

- Я не буду спрашивать, вы «за» или «против» поправок, это уж как ваша совесть гражданина подскажет. Но из тех предложений, которые мы за это время изучили, какие поправки вас больше всего греют, Юрий?

- Ну, греет меня, конечно, как гуманитария и писателя, поправка по поводу исторической правды. О недопустимости искажения истории.

Ибо масштаб этого искажения и за рубежом, и, к сожалению, у нас в стране, и в средствах массовой информации достиг таких грандиозных масштабов, что, видите, пришлось даже в Конституцию вносить запрет на вранье.

Ну, и, конечно, - поправка о русском языке как языке государствообразующего народа.

Я, разумеется, за то, чтобы, в принципе, в Конституции была зафиксирована особая историческая роль русского народа в создании и развитии нашего государства.

Ну, это хорошо, что и в таком виде будет упоминание в Основном законе о русских. Потому что - раньше ни в одной редакции Конституции, начиная с самых первых советских документов, вообще не говорилось об исторической роли русского народа ни в какой форме. Так что это уже тоже, на мой взгляд, шажок вперед.

Так что, голосовать я буду за свои поправки.

- Юрий, скажите, пожалуйста, чем вы сейчас заняты, что даже не можете пойти на избирательный участок свое волеизъявление выражать, а используете электронный формат голосования?

- Ну, я сейчас, в принципе, занят тем, что в художественной форме работаю как раз над теми же темами и проблемами, которым посвящены некоторые поправки в Конституцию.

В частности, пишу повесть о моем советском детстве, потому что, на мой взгляд, одно из самых злостных искажений нашей истории - это искажение, касающееся советской жизни. И я хочу показать, как это было на самом деле, как мы, советские дети, жили в то время.

- Ну, а тему о русских и русском языке вы вообще уже не первый год исследуете средствами публицистики. Читал вашу книгу «Желание быть русским».

- У меня сейчас выходит новая, расширенная редакция этого большого исследования, где, кстати говоря, я во многом предугадал обращение к этой теме, к русской проблематике. И те споры, которые были вокруг русского вопроса в связи с поправками в Конституцию, говорят о том, что это один из серьезных вопросов сейчас в жизни.

Кроме того, готовится к выходу трехтомник моих интервью, начиная с 1986-го и по 2020-й год, где, кстати, много наших бесед, опубликованных в «Комсомольской правде».

- Заметил, что в последнее время прозаик Поляков как-то очень активно заговорил о поэзии. Вернулось увлечение юности – ведь сначала парнишка Юра писал стихи?

- А меня часто спрашивали читатели на встречах, почему давно не переиздавал свои стихи? Вот я внял этим пожеланиям. После долгого перерыва выпускаю поэтическое избранное. Сборник называется «Времена жизни» и выходит в Издательском доме «Аргументов недели».

Туда вошли как мои стихи советского периода, так и новые, написанные уже в нулевые годы. Здесь много сатирических стихов, а также мои статьи и эссе о поэзии.

- Ваш прогноз - какая будет явка, на ваш взгляд, на этом голосовании?

- Я думаю, что явка будет неплохая.

- Ну что, Юрий, встретимся…

- …встретимся! Около Конституции.