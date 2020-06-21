2020-06-21T17:46:43+03:00
Политика

Путин намекнул на возврат Украиной и другими республиками СССР «подарков русского народа»

Президент рассказал, как общается с внуками и почему не надо искать ему преемников
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент рассказал, как общается с внуками и почему не надо искать ему преемниковПрезидент рассказал, как общается с внуками и почему не надо искать ему преемниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия» указал на допущенное при распаде СССР важное нарушение союзного договора.

- При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос, - сказал президент. - Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!

В этом виден намек на Украину, которая почти на половину состоит из таких подарков, но это камень в огород и других бывших союзных республик, выросших на щедрости России.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Политическая система страны должна иметь много точек опоры, она не должна опираться только на главу государства, она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством.

- Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений. Не люблю отчитывать кого-то в показном порядке. У нас бывают и жесткие разговоры. Но я могу с определенной гордостью сказать, что не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал. Или еще хуже - унизил. Такого не бывает никогда!

- Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Президент Украины рано или поздно приедет в Кремль. Вопрос только – когда. Но мы подождем.

- Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. И должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно. Для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние.

- Я в рабочем кабинете Кремля в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи. Часто ночую здесь.

- Я не исключаю возможности баллотироваться на новый срок, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет. Если этой поправки не будет, года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.

- Редко, но я с внуками общаюсь, конечно. Дозвониться до меня они могут. Они дозваниваются. Кое-что они мне дарят, это у меня есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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