Как битва за город Котельниково привела к разгрому немцев под Сталинградом

«...Все сверкало, все скрипело, все металлически звенело от мороза: снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевевшие ремни и портупеи на шинелях. Мы своим дыханием пытались согреть примерзавшие к оружию руки, но это не помогало. Потом мы научились согревать руки о горячие стреляные гильзы. Мы стреляли по танкам и лишь согревались в бою и хотели боя, потому что лежать в снегу в мелком выдолбленном окопе возле накаленного холодом орудия было невыносимо». Так участник Сталинградской битвы - выдающийся писатель Юрий Бондарев повествовал о боях под Котельниково в конце 1942 года.

КАВАЛЕРИЯ НАДОЛГО ОСТАНОВИЛА ТАНКИ

Городок Котельниково в 190 километрах юго-западнее Волгограда. И тогда, в 1942 году, здесь завязалась, возможно, самая решающая битва за Сталинград, от исхода которой зависело - случится разгром 6-й армии Паулюса или не случится. Дело в том, что котельниковское направление на Сталинград было на тот момент единственным самым подходящим для немцев, чтобы разблокировать окруженную нашими войсками их 6-ю армию. В район Котельниково фашисты стягивали свою ударную танковую группировку, намереваясь одним броском прорвать советское окружение и ликвидировать сталинградский котел.

Советское командование, понимая эту затею, бросило тогда на Котельниково 4-й кавалерийский корпус, усиленный артиллерией, бронетехникой и «катюшами». Но основной костяк корпуса составляла конница, не очень-то подходящая для сражений с танками, но способная биться со вспомогательными танковыми частями. Благодаря коннице были отбиты у противника важные стратегические узлы севернее Котельниково. В частности, железнодорожная станция Абганерово. И это лишило немцев возможности подвезти к Сталинграду технику по железной дороге. В Абганерово кавалеристы легко разделались с окоченевшими теплолюбивыми румынскими вояками и захватили солидные трофеи: склады с горючим, снарядами, продовольствием. А также больше сотни орудий. Но позже самые ожесточенные бои развернулись вокруг Котельниково с прибывшей сюда из Франции свежей 6-й танковой дивизией вермахта, имевшей более двухсот новых танков. Тогда же в подмогу к нашему кавалерийскому корпусу присоединилась 85-я танковая бригада. Значительный перевес сил был на немецкой стороне. Однако с 27 ноября и до 12 декабря красноармейцы сковали на котельниковском участке немецкую группировку, нанеся ей немалый урон. Правда, большинство наших воинов и их командиров погибли в боях под Котельниково, но ценою жизней своих они остановили прорыв к Сталинграду немецких танков и дали время основным частям Красной армии надежно взять в клещи группировку Паулюса. И когда 12 декабря изрядно потрепанная немецкая танковая дивизия решилась пойти в наступление, у нее уже не хватило силы прорвать оборонительное кольцо, хорошо укрепленное к тому времени несколько севернее Котельниково.

ПОДВИГ ПОДПОЛКОВНИКА ДИАСАМИДЗЕ

Особо известен среди героев котельниковской битвы подполковник Михаил Степанович Диасамидзе. Собравшаяся в районе Котельниково немецкая ударная группировка «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна, численностью до 400 танков, пошла в декабрьское наступление на Сталинград. Здесь впервые наши бойцы столкнулись с тяжелыми немецкими танками «Тигр». Бойцы подполковника Диасамидзе вместе с воинами 55-го танкового полка подполковника Ази Асланова отражали немецкие атаки шесть суток. Причем отразили 30 пехотных и танковых атак. Немцы сбросили на позиции полка до 8 тысяч бомб. Подполковник Диасамидзе лично подорвал гранатой один из немецких танков. А позже, будучи раненным, он обезвредил еще один танк уже из противотанкового ружья.

Немцы так и не смогли прорвать оборону на этом участке. А 29 декабря уже под натиском советских войск они бежали из Котельниково.

За этот подвиг Михаилу Степановичу Диасамидзе было присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В боях под Котельниково такое же геройское звание заслужили еще пять человек: Константин Абрамов, Ази Асланов, Алексей Алелюхин, Армен Айриев, Георгий Кузьмин.

Многие бойцы и офицеры были награждены орденами и медалями.

ЭТО НАДО ЖИВЫМ

И как сегодня предполагают многие военные историки, без тех героических сражений вокруг Котельниково пленение 6-й армии Паулюса могло бы не состояться. Но тогда в результате оглушительной нашей победы в Сталинградской битве некоторые локальные бои, обеспечившие победу эту, ушли на второй и на третий план. Даже самому Сталинграду только через 20 лет - и уже ставшему Волгоградом - 8 мая 1965 года было присвоено звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. А что уж там говорить о маленьком городке Котельниково, где отдельный подвиг тысяч красноармейцев и поныне еще не отмечен должной наградой.

Но тут, по сути, не на кого сердиться, поскольку ранее не было энтузиастов, которые заявили бы Котельниково к награждению. Только ныне собралась инициативная группа из местных жителей, предложивших присвоить Котельниково почетное звание «Город воинской славы». И это, как сказал поэт, нужно не мертвым, это надо живым. Особенно поколению молодых, для которых Великая Отечественная война все больше уходит в забвение. Ведь иные юноши, девушки ныне даже с трудом ориентируются - кто, за что и против кого в той войне сражался. Еще один «Город воинской славы» был бы достойным взносом в банк нашей исторической памяти.

Мирные будни славного города

Сегодня Котельниково - современный рабочий город с населением чуть более 20 тысяч человек. В 2005 году в окрестностях Котельниково приступили к разработке богатого месторождения калийных солей. А калийные соли - это основа лучших удобрений для садов, полей. Высоко ценится у нас и за рубежом. Потому «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие известной компании

«ЕвроХим» - возводит здесь Гремячинский горно-обогатительный комбинат на 5 тысяч рабочих мест, включая смежные предприятия. И с перспективой добычи руды до 10 и более миллионов тонн в год. Та же компания, к слову сказать, широко поддерживает словом и делом идею присвоения Котельниково звания «Город воинской славы». В городе даже реализуется большой социальный проект развития бренда территории «Котельниково - Земля Героев» с привлечением молодых, и не только, талантов со всего региона. Идея этого начинания - изучение и популяризация богатейшего культурно-исторического наследия Котельниковского района, создание стимулов и привлечение инвестиций для его дальнейшего развития. И прямо сейчас котельниковцы работают над возведением музейно-паркового ансамбля, отражающего историю и самобытность города.

И наша газета со своей стороны поддерживает все эти начинания. Мы надеемся, что героический город получит заслуженное звание «Город воинской славы».

Юрий БОНДАРЕВ.

Юрий БОНДАРЕВ, выдающийся писатель-фронтовик, отметивший 15 марта этого года свое 96-летие (умер 29.03.2020), один из участников битвы в районе Котельниково в 1942 году. Тогда 18-летний Юрий Бондарев был ранен и контужен, а впоследствии он описал боевые будни своих однополчан в романе «Горячий снег», экранизированном в 1972 году. Накануне Дня Победы в 2019 году Юрий Бондарев подарил авторские экземпляры своего романа «Горячий снег» Котельниковскому краеведческому музею.

* «28 декабря 1942 г. 7-й танковый корпус под командованием П. А. Ротмистрова атаковал Котельниково. В 16 час. 00 мин. подразделения корпуса западнее Котельникова захватили аэродром противника. В 18 час. 00 мин. корпус всеми бригадами ворвался на северную и западную окраины города».