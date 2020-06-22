В 41-м на СССР напала не Германия, а гитлеровский Евросоюз

В одном окопе с фашистами

За неделю до 22 июня 1941 года гитлеровский министр пропаганды Геббельс записал в дневнике: «Нападение на Россию будет самое мощное из всех, какие видела когда-либо история».

И тут есть повод еще раз задуматься и понять, кого на самом деле победили наши деды и отцы…

Фраза «Победа советского народа над фашистской Германией», строго говоря, неточна. Ведь на СССР в 1941-м напала не только Германия, но и все ее европейские пособники. Если хотите, гитлеровский Евросоюз. Лишь 5 стран Европы официально не участвовали тогда в походе на восток: Швеция, Швейцария, Португалия, Турция и Испания (с большой оговоркой, ибо испанская добровольческая «Голубая дивизия» все же воевала с Красной армией, но была много раз бита и в 1943-м расформирована). А остальная Европа двинула свои полчища либо технику в общем строю с фюрером.

СССР смог выпустить больше оружия, чем Германия.Фото: ТАСС

После победного 1945-го и до похорон Советского Союза мы как-то «стеснялись» напоминать европейским государствам о том, что тысячи их граждан воевали на стороне Гитлера или ударно снабжали вермахт пушками и хлебом. Делали «благодарный акцент» на отрядах сопротивления фашистам, действовавших в этих странах.

Но давайте все же заглянем в глаза исторической правде и попытаемся разобраться, кто воевал против СССР в одном окопе с Гитлером и чем снабдила его армию Европа уже к моменту нападения на СССР 22 июня 1941 года.

Что выставили против Москвы союзники фюрера.

«ОТМЕТИЛИСЬ» ВСЕ

На стороне Гитлера действительно воевали еще и 22 «национальные дивизии СС». Всего в них служили 522 тысячи добровольцев. Их стоит перечислить хотя бы для того, чтобы оценить географию гитлеровского Евросоюза:

- Албания: 21-я горная дивизия СС «Скандербег»;

- Бельгия: 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк», 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония», Фламандский легион СС;

- Болгария: Болгарская противотанковая бригада войск СС;

- Венгрия: 17-й корпус СС, 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди», 26-я гренадерская дивизия СС, 33-я кавалерийская дивизия СС;

- Дания: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд», Свободный корпус СС «Данмарк», Добровольческий корпус СС «Шальбург»;

- Италия: 29-я гренадерская дивизия СС «Италия»;

- Нидерланды: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд», Фламандский легион СС;

Адольф Гитлер на трибуне Рейхстага, сентябрь 1939 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Норвегия: Норвежский легион СС, Норвежский батальон лыжных егерей СС, Норвежский легион СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

- Польша: Гуральский добровольческий легион СС;

- Румыния: 103-й танково-истребительный полк СС, Гренадерский полк войск СС;

- Сербия: Сербский добровольческий корпус войск СС;

- Латвия: Латышские легионеры, Латышский добровольческий легион СС, 6-й корпус СС, 15-я гренадерская дивизия СС, 19-я гренадерская дивизия СС;

- Эстония: 20-я гренадерская дивизия СС;

Январь 1942-го. Советские артиллеристы выдвигают на позицию 45-мм противотанковую пушку 53-К во время Битвы под Москвой. Фото: Иван Шагин.

- Финляндия: Финский добровольческий батальон СС, 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд»;

- Франция: 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония», 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань», легион «Безен Перрот»;

- Хорватия: 9-й горный корпус СС, 13-я горная дивизия СС «Ханджар», 23-я горная дивизия СС «Кама»;

- Чехословакия: Гуральский добровольческий легион СС;

- Галичина: 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция» (1-я украинская).

А еще были: Скандинавская 5-я танковая дивизия СС «Викинг» (Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия), Балканская 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген» (Венгрия, Румыния, Сербия), 4-я горнострелковая (пещерная) дивизия СС «Карстъегер» (Чехословакия, Сербия, Галиция, Италия), 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер» (набиралась из уголовников разных стран Европы).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иван ТОПАЛ, доктор исторических наук:

- В таблице указаны лишь наиболее крупные европейские пособники Гитлера. А ведь было немало и других. Они были помельче, но вкупе тоже нанесли много вреда Красной армии. Возьмем, например, Норвегию и Данию. Из норвежцев и датчан была сформирована почти 15-тысячная дивизия «Нордланд», участвовавшая в боях против нашей армии и под Ленинградом, и под Берлином (где она, кстати, и была разгромлена).

Мы как-то «забываем» напоминать Европе, что и Бельгия, и Голландия и Люксембург отправили на советско-германский фронт около 110 тысяч солдат. Франция, которая умудрилась после войны затесаться в ряды победителей, дала Германии до 180 тысяч бойцов (это больше, чем сражалось во французском Сопротивлении Гитлеру. - Ред.). И даже вроде бы официально нейтральные Испания, Швеция и Швейцария дали германской армии более 50 тысяч добровольцев!