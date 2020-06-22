Светланин день

Своей яркой карьерой она подтверждает один из величайших парадоксов советского кино, в котором, чтобы стать звездой, совсем необязательно было играть главные роли.

Сколько их, главных, было у Светланы Николаевны? По пальцам пересчитать! А любили, любят и продолжают любить артистку за роли, которые, с учетом проведенного на экране времени, часто именуют второстепенными. Хотя язык не повернется назвать второстепенными работы Крючковой в «Родне», в «Старшем сыне», в «Безымянной звезде» или в ставшей для нее дебютом «Большой перемене».

Светлана Крючкова в фильме "Большая перемена"Фото: кадр из фильма.

При этом, в отличие от многих других признанных героев второго плана (Фарада, Кокшенов, Крачковская), Крючкова никогда не работала в одном амплуа, с легкостью жонглируя масками и образами. Сегодня она - властная императрица Екатерина («Царская охота»), завтра - нелепая одесситка тетя Песя («Ликвидация»).

Ей не нужны длинные эмоциональные монологи, чтобы остаться в зрительской памяти, достаточно пары эпизодов и нескольких реплик, чтобы цитата ушла в народ, - вспомните хотя бы томную секретаршу из «Курьера» и ее знаменитое: «А вот я загадала бы желание, чтобы выйти замуж за японца!»

Фильм "Родня". Светлана Крючкова и Нонна МордюковаФото: кадр из фильма.

В личной жизни актрисы, конечно, никакими японцами не пахло. Да и вообще на семейном фронте у Светланы Николаевны все сложилось непросто - развод с первым мужем, актером Михаилом Стародубом, смерть второго, оператора Юрия Векслера, тяжелая ситуация с третьим, декоратором Александром Молодцовым, которого Крючковой пришлось выхаживать после ДТП и с которым она в итоге тоже рассталась...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/425419" frameborder="0"></iframe> Светлана Крючкова - королева перевоплощений.У знаменитой актрисы юбилей!

Все это вкупе с тяжелой болезнью (диагноз был страшный - рак в четвертой стадии) могло бы сломить кого угодно, но Крючкова удар выдержала. Увы, сейчас она крайне редко снимается, зато продолжает играть в театре. А еще очень не любит, когда на афишах ее величают народной артисткой, - главное, считает Крючкова, имя, а не звание. Что ж, имя, известное каждому в этой стране, у нее действительно есть.