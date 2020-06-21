2020-06-21T23:47:54+03:00
Звезды

"Виктор, что ты наделал": в гибели Насти Тропицель обвинли ее парня, посадившего девушку на байк

Молодой человек является инструктором с 12-летним стажем
Ольга ЛИБГАРДТ
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После гибели Насти Тропицель пользователи соцсетей обвинили в смерти девушки ее парня. Фото: instagram.com/viktoradjanПосле гибели Насти Тропицель пользователи соцсетей обвинили в смерти девушки ее парня. Фото: instagram.com/viktoradjan
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Гибель 18-летней блогерши Насти Тропицель стала шоком для ее близких, друзей и поклонников. Девушка продолжительное время жила на Бали. Она встречалась с мотоинструктором по имени Виктор, который учил ее кататься на байке.

После гибели Насти Тропицель пользователи соцсетей обвинили в смерти девушки ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Именно Виктор стал свидетелем смертельной аварии 18-летней блогерши.

Один из пользователей написал о том, что трагедия с Настей стала не первой в их компании. Фото: Instagram.com

Один из пользователей написал о том, что трагедия с Настей стала не первой в их компании.Фото: Instagram.com

"Не нужно быть экспертом, чтобы знать, - сажать неопытную 49,4 кг девушку на 168 кг байк - плохая идея", "Сверхразум, угробил девчонку", "Виктор, мать твою, ты что наделал", "По факту обычный он понторез на байке, а не инструктор", "Найдет себе новую девушку 18 лет. И также ее угробит", - пишут неравнодушные граждане.

Один из пользователей написал о том, что трагедия с Настей стала не первой в их компании. Так, один из парней сейчас прикован к инвалидной коляске, другой передвигается с аппаратом Илизарова. "Не много ли событий для небольшой компании за полгода?", - задается вопросом парень.

Отметим, Виктор работал на Бали мотоинструктором. "Мототренер с 12-летним стажем. Обучил более двух тысяч человек управлять байком. Освой навыки, которые сохранят твою жизнь", - пишет о себе Виктор.

viktoradjanviktoradjan
Величайшие психологи так и не смогли понять, где кончается гениальность и начинается безумие
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Он любит не только байки, но и медитировать, о чем рассказывал подписчикам. "Мы являемся сверхразумом, только забываем об этом в повседневной суете. После медитации каждый раз вижу себя и Себя. Виктор, который находится в неосознанном состоянии и чувствует себя маленьким, а все остальное - большим и важным. И Виктор, который наблюдает и изучает, что такое мир, чувствует все процессы вокруг. Первый Виктор живет в повседневной суете и делает много вещей, которые не всегда являются стратегически верными для него. Второй Виктор видит, знает и чувствует, куда нужно идти...", - пишет парень.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки.

18-летняя блогер Настя Тропицель погибла на глазах у своего парня.

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Видео с места гибели юной блогерши Насти Тропицель появилось в сети

Девушка разбилась, катаясь на мотоцикле на Бали [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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