Роскачество нашло в курином филе хлор и антибиотики

Куриное филе можно отнести к самому популярному мясу — оно и диетическое, и не дорогое. Но вот безопасное ли? Эксперты Роскачества проверили 13 российских и 2 белорусских марки куриного филе (от 225 до 350 рублей за упаковку). И кое в чем разочаровались.

Первая свежесть

О хорошем: ни в одной торговой марке не обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. То есть все филе было свежим и безопасным. Также не нашли нитриты (фиксаторы окраски, которые придают мясу привлекательный цвет), консерванты, химические растворы, искусственно добавленная вода, полифосфаты, ГМО, ДНК сои и кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, барана, свиньи.

Зачем курице хлорка

Помните, байку-страшилку о том, что курицу замачивают в хлорке, чтобы убить неприятный запах разложения? А заодно отбелить пожелтевшее, полежавшее мясо. Как оказалось, это не совсем байка...

В 9 из 15 проверенных марок оказался хлороформ — побочный продукт хлорирования. Но количества его были не большими - по словам экспертов, они соотносимы с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

Лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе - больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами.

- Выявленные концентрации хлороформа говорят скорее о недоочистке водопроводной воды на предприятиях, - поясняет Юрий Афанасьев, технический директор ООО «Лабтех», инженер лаборатории доклинических исследований МФТИ. - Это не имеет ничего общего с советской обработкой хлором, когда тушки на производстве макали в «хлорную баню».

И тем не менее, не стоит забывать, что хлор представляет определенную опасность для организма, так как в результате обработки хлорсодержащими растворами на поверхности (на коже) тушки образуются канцерогены. Россия, в отличие от США, с 2010 г. запретила использование хлора для охлаждения тушек птицы.

ПОБЕДИТЕЛИ

Безхлорные куры: «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо».

И антибиотики

Технический регламент по содержанию антибиотиков в мясе птицы пока не утвержден. Поэтому за основу разработчики стандарта Роскачества взяли действующие нормы для мяса, установленные в техническом регламенте Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

По ним и были обнаружены следы антибиотиков в 10 товарах. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке «Без антибиотиков», что не соответствует действительности. Это продукция ТМ «ВкусВилл» и «Троекурово». Не защищена от наличия антибиотиков, как многие думают, и халяльная продукция – следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком халяль.