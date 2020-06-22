Полиция Москвы нашла темнокожего мужчину, который напугал детей, сняв штаны в лифте

Это произошло несколько дней назад в районе Некрасовка на юго-востоке столицы. В одном из домов по улице Рождественской. 32-летняя Алёна* со своими детьми: 4-летней Лизой* и 2-летним Максимом*, возвращалась домой с прогулки.

В подъезд следом за ними вошёл незнакомый чернокожий мужчина. Алёна поначалу не обратила на него особого внимания, вызвала лифт и следила за детьми. Двери открылись, молодая мама вкатила коляску внутрь, а мужчина вошёл следом. В лифте женщине удалось рассмотреть попутчика получше, Алёне показалось, что мужчина нетрезв. Когда двери лифта закрылись, незнакомый мужчина начал вести себя мягко говоря странно.

Он стал предлагать молодой маме организовать незамысловатый совместный досуг. Не смущали мужчину и маленькие дети, находящиеся рядом. Иностранец говорил с сильным акцентом. Алёна от предложения Дон Жуана тактично отказалась. Женщина не знала, как может отреагировать на её слова незнакомый мужчина и стала волноваться за детей.

Задержанный африканец.

Вероятно, попутчик Алёны отказы от женщин принимать не привык и решил убедить презентацией своей физической формы. Незнакомец спустил штаны и продемонстрировал молодой маме и её малышам свой половой орган. К счастью вскоре двери лифта распахнулись и Алёна, схватив детей, выскочила прочь. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

— Около 14.00 по телефону поступило обращение от 32-летней жительницы дома по улице Рождественской о том, что мужчина африканской наружности, который невнятно говорил на русском, оголился перед детьми. Женщина описала правонарушителя, в этот же день он был задержан, — сообщил источник kp.ru

Вечером того же дня хулигана задержали в соседнем доме, им оказался 34-летний гражданин Нигерии. В данный момент полиция проводит проверку по факту происшествия в лифте. Оказалось, что мужчина снимает квартиру в том же подъезде, в котором живёт молодая семья.

* - имена изменены