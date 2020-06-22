«Не пережили пандемию»: в Москве закрылась часть ресторанов и кафе

Одни вспоминают гастромаркет «Вокруг света» в пяти минутах от Кремля, другие — вечеринки в тематическом баре «Мумий Тролль Music Bar» на Тверской, третьи — аромат неаполитанской пиццы из дровяной печи в Luciano на Смоленской площади. За три месяца пандемии в Москве закрылись 112 магазинов и заведений общепита. Такие данные значатся в исследовании 2ГИС.

- Действительно, сфера общепита стала одной из самых пострадавших областей в виду ограничений, введенных в период пандемии. Еще какое-то время мы будем наблюдать закрытие ресторанов, более точные цифры по числу закрытия будут понятны после открытия стационарных ресторанов и кафе, - рассказала «КП» Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank.

На практике на месте закрытых ресторанов в 80% случаев открываются заведения общепита. В наиболее востребованных локациях на местах ресторанов, по мнению экспертов, могут появиться магазины с такими профилями как фэшн, косметика, электроника.

- Что касается арендных ставок в центральных локациях, то на сегонядшний день они остались практически неизменными. Снижение может быть достигнуто в процессе переговоров, что в принципе было характерно для рынка и до пандемии, - говорит Ирина Козина.

Арендную плату не снизили

На Садовом кольце закрылось 64 заведения, сейчас на их месте открылось всего 16 новых точек.

- Мы надеялись, что ситуация в мире сможет наладиться как можно быстрее. Но пандемия спутала нам все планы. Наша команда приняла решение о закрытии ресторана. Только так мы сможем двигаться дальше, создавать и радовать. Мы говорим «arrivederci» (прощай), - сообщили в ресторане Luciano.

Еще часть магазинов и кафе закрылись на Арбате и Тверской — около 10 мест.

- Мы ищем новое помещение и верим в успешное возвращение бара. Приобретенные билеты на концерты будут действительны в новом помещении бара. Надеемся, что открытие будет в следующем году, - говорят в «Мумий Тролль Music Bar» на Тверской улице.

Не удалось договориться во время пандемии о стоимости аренды ресторану «Комбинат», поэтому заведение пришлось закрыть.

- Ресторан был большой (около 600 кв.метров), не было возможности платить за аренду. Поэтому мы закрыли проект «Комбинат» и вывезли всю мебель. Верю, что мы переживем эти сложные времена и откроем что-то интересное, - говорит Светлана Дробот, ресторатор, совладелец холдинга BB Group.

Официанты были готовы работать без оклада

Не смогли выйти из карантина Choice Healthy Social Club на Малой Никитской, азиатский ресторан Magura, грузинский ресторан «Джонджоли» на Тверской, ресторан и бар паназиатской кухни Big Asia на улице Земляной Вал. В мае закрылись сразу две кофейни Coffee Bean — на Сретенке и Покровке.

- Кофейня на Покровке была местом, где люди знакомились, там снимали множество фильмов и сериалов. Поэтому закрытие кофеен для нас грустный момент. Сейчас перемены вдохновляют нас на покорение новых вершин. Мы хотим сделать Coffee Bean Лабораторией гостеприимства, чтобы сделать мир более близким, открытым и щедрым, - рассказал основатель сети кофеен Джерри Рудитсер.

Сложные решения во время карантина пришлось принять и ресторатору Галактиону Табидзе. Он объявил о закрытии трех проектов: Plum, Born to Burn, Georgian Kitchen.

- Многие ребята остались без работы, почти 40% человек отправили в неоплачиваемый отпуск, все согласились на 50%, а официанты были готовы работать без оклада. Мы не стали продлевать договора аренды, потому что понимали, что будет сложно восстанавливаться после карантина. В итоге, за три месяца карантина у нас минус три ресторана — вот так отразился COVID-2019, - говорит Галактион Табидзе.

- Но при этом у вас и новые проекты? - спрашиваю.

- Да. Ресторан Carne Grill, где мы готовили мясо, бургеры, переехал с Патриарших на Новую Басманную. В августе планируем открыть новый ресторан с названием Alice (Алиса) в Спиридоньевском переулке, 12/9. Концепцию пока храним в секрете. Летней веранды не будет. Кухня будет авторская. А также, несмотря на сложности, мы обновили всю линейку хлебов Valiko Bakery.

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МНЕНИЕ

Юлия Корчагина, руководитель группы направления street retail компании "Магазин Магазинов":

- Количество посадочных мест снизилось в три раза (по новым правилам Роспотребнадзора для работы заведений общественного питания), поэтому многим рестораторам нерентабельно открывать свои прежние точки на этих условиях. На места закрытых кафе и ресторанов могли бы претендовать бренды одежды и обуви, но у них в магазинах в street retail были очень низкие показатели ещё до карантина, так что сейчас они тем более не будут рисковать. Скорее всего, на освободившихся местах стоит ожидать открытий новых ресторанов, более амбициозных и финансово крепких. Однако вряд ли это произойдёт в ближайшие месяцы, самое ранее к концу 2020 года, когда рынок сбалансирует ставки, а арендаторы ожидают полного снятия ограничений и возврата интереса потребителей к посещению заведений. В ближайшие же несколько месяцев нас ждёт печальная картина с пустыми помещениями в Москве.

КСТАТИ

В Москве уже открылись после пандемии летние веранды, а с 23 июня возобновят работу рестораны и кафе (стационарные заведения).