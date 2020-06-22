Гитлер думал об атаке на СССР еще в 1937-м. Но немецкие генералы протестовали

На сайте Президентской библиотеке выложены документы 1933-1939 годов, в том числе из архива СВР и из Российского государственного военного архива. Приводим выдержки из документов, по которым можно узнать много нового о предвоенном раскладе сил и понять — когда Гитлер начал думать о походе на Москву...

АРМИЯ ПРОТИВ ФЮРЕРА?

Служебная записка начальника Разведуправления РККА Урицкого наркому обороны СССР Ворошилову об отношении представителей германской армии к СССР и РККА

9 апреля 1937 г.

«...Бывший командующий сухопутной армией генерал Гамерштейн сказал, что «считает будущую войну Германии против СССР катастрофой, которая погубит Германию». Эти взгляды разделяют «многие из его друзей».

В связи с неудачами в Испании германское высшее командование оказывает сильное давление на политику Гитлера... Внутри германской армии имеется течение, которое считает, что Красную армию силой победить нельзя — значит, надо завязать с ней дружественные отношения.

Необходимое пояснение: война испанских фашистов и республиканцев в 1936-1937 стала репетицией противостояния Гитлера и Муссолини со Сталиным. И советские летчики с танкистами на Пиренеях часто побеждали «коллег» из Германии и Италии. Весной 1937-го многие немецкие генералы считали, что сила Красной армии слишком велика, чтобы атаковать СССР. Но так не считал Гитлер — и трения между фюрером и его генералитетом фиксировала не только советская разведка.

Германские войска вторгаются на территорию СССР, 22 июня 1941 года.Фото: wikimedia.org

СОВЕТСКИЕ ПОДЛОДКИ В ПОРТАХ ФРАНЦИИ

Донесение начальника РУ РККА Берзина наркому обороны СССР Ворошилову "О внешней и внутренней политике Германии и деятельности германской разведки"

4 июля 1937 г.

Начальник германского генштаба генерал Бек в Париже выразился, что общее политическое положение (в Германии, — ред.) крайне неустойчиво. Наци требуют от Гитлера большой внешней победы. Генералитет германской армии не в состоянии задержать политику Гитлера, поскольку Бломберг (министр имперской обороны — ред.) разделяет мнение о неминуемости столкновений двух систем.

Германская разведка дала своему аппарату во Франции срочное задание: действительно ли на французском Атлантическом побережье находится база горючего для советских подлодок и находятся ли в средиземноморских портах наши подлодки. Агенты германской разведки узнали во 2-м бюро французского генштаба о наличии советских подлодок во французских портах.

НЕ ДАТЬ АНГЛИИ СТАТЬ СОЮЗНИКОМ МОСКВЫ

Донесение начальника РУ РККА Берзина наркому обороны СССР Ворошилову о планах Германии по нейтрализации Великобритании в случае советско-германской войны

7 июля 1937 г.

Содержание доклада Риббентропа, посланного 21.5. 37 Гитлеру:

Усилия Германии должны быть направлены на то, чтобы исключить Англию как противника, путем двухстороннего англо-германского соглашения о нейтралитете.

Англия отказывается отвечать за Восточную и Среднюю Европу. Но в случае германо-русской войны Англия сможет стать противником Германии. Влиятельное лицо из МИДа Англии выразило мнение, что в случае победы Германии над Россией Германия станет настолько сильна, что будет представлять угрозу Англии.

Риббентроп считает, что Германия должна выдвинуть 4 контраргумента.

После победы на Россией Германий будет так же насыщена, как и Англия в настоящее время.

Германия никогда не будет в состоянии заменить Англию в качестве вождя империи.

Только после победы над Россией Германия и Англия смогут поддерживать всеобщий мир.

Сохранение этого будущего мира Англией и Германией будет взаимно осуществляться на базе германской верности.

Ближайшей целью Германии является завоевание Испании для Франко любой ценой... Как Англия будет реагировать в случае нападение Германии на СССР — можно будет понять только после интервенции в Испании.

Солдаты направляются на фронт. Москва, 1941 год. Фото: ТАСС

БОРЬБА МИРОВОЗЗРЕНИЙ НЕИЗБЕЖНА...

Донесение начальника РУ РККА Берзина наркому обороны СССР Ворошилову о высказываниях начальника Генштаба Бека о секретном плане аншлюса Австрии и возможности советско-германской войны

4 июля 1937 г.

В мае Гиммлеру удалось получить согласие Гитлера на то, чтобы защитные отряды вторглись в Австрию и заставили бы провести плебисцит относительно аншлюса. План держали в строгом секрете от германского военного министерства. Оно узнало об этом лишь после предупреждения германского военного атташе в Вене. В последнюю минуту удалось предотвратить такой шаг. Германский генштаб будет и в будущем делать все возможное, чтобы воспрепятствовать безрассудству Гитлера, Гиммлера и Геринга, у которых нет понимания внешнеполитических реальностей.

Начальник немецкого Генштаба Бек разговаривал с министром имперской обороны Бломбергом о возможности германо-русской войны и высказывал мнение, что такая война выходит за пределы серьезных политических возможностей, так как между Германией и Россией отсутствуют причины для политических трений. Бломберг возбужденно заявил, что борьба между мировоззрениями Москвы и Гитлера неизбежна.

Необходимые пояснения. Через 9 месяцев аншлюс Австрии все же состоялся при попустительстве Британии и подавлении протеста среди немецкого генералитета — это во многом стало предтечей Второй мировой.

Москва. 22 июня 1941 г. Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

ТУХАЧЕВСКИЙ - «ВТОРАЯ НОГА» БЕРЛИНА?

Донесение начальника 1-го отдела РУ РККА Стигги наркому обороны СССР Ворошилову о потере командованием германской армии влияния на внешнюю политику Германии

21 августа 1937 г.

В германских дипломатических кругах утверждают, что со времени дела Тухачевского (советского военачальника, расстрелянного в 1937 году, - ред.) прекратилось, якобы, влияние армии на германскую внешнюю политику.

Гитлер насмехается над руководством армии и говорит:

- Видите, как эти господа блестяще умеют вести внешнюю политику. Если б я последовал их советам, то где бы я теперь был? Где группа Тухачевского, этот мнимый «русский козырь», эта «вторая нога», на которой должна стоять германская внешняя политика? Она под землей!

Разногласия между Гитлером и руководством армии обострились в мае 1937 года.

В середине мая Гитлер решил предпринять в Испании открытую интервенцию и для этой цели отправить 60 тысяч человек вместе с морским флотом.

Против этого возражал, якобы, адмирал Редер, генерал Фрич и министр обороны Бломберг. После этого Гитлер отказался от проекта.

Но через 2 недели он обругал генералов и заявил, что было возможно послать флот и 60 тысяч человек в Испанию, но он дал себя ввести в заблуждение специалистам-военным.

Дело Тухачевского - последний самый большой удар, который был нанесен компетентности армии во внешнеполитических делах в глазах Гитлера. С этого времени, якобы, никто не может больше говорить, что армия - влиятельный фактор внешней политики в Германии.

Необходимые пояснения. Взаимоотношение СССР и Германии в военно-техническом сотрудничестве в 1930-е годы в Берлине многие связывали с именем Тухачевского. Процесс над 1-м замом наркома РККА нанес сильнейший удар по той группе германского генералитета, которая надеялась на продолжение взаимодействия с Советским Союзом и недопущения войны с СССР. Больше Гитлер своих генералов не слушал и все больше укреплялся во мнении, что нужно готовить поход на Восток.

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