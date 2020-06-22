2020-06-22T13:37:03+03:00
Происшествия

Москвич погиб, вешая портрет Сталина на стену в подъезде

Врачи несколько недель боролись за жизнь пенсионера, но спасти его не удалось
Иван РУНЕВ
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Попытка повесить портрет Сталина обернулась смертельной травмой.Попытка повесить портрет Сталина обернулась смертельной травмой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все случилось в одном из жилых домов на Борисовском проезде в Москве. Поздним вечером 64-летний пенсионер Сергей В.* решил украсить свой подъезд портретом Сталина. Мужчина взял стремянку, молоток и оправился мастерить на лестничную клетку. Когда Сергей уже почти закончил дело и стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и плашмя упал со стремянки вниз. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.

«В реанимацию был доставлен 64-летний Сергей В.* с серьезными травмами головы. Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось. Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияний под оболочкой и ушибами веществ мозга, осложнившийся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Перед смертью Сергей успел рассказать своей сестре обстоятельства, при которых он получил такие тяжелые травмы. Женщина передала все детали полицейским. Ведется следствие, устанавливаются подробности происшествия.

* - имя изменено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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