Москвич погиб, вешая портрет Сталина на стену в подъезде

Все случилось в одном из жилых домов на Борисовском проезде в Москве. Поздним вечером 64-летний пенсионер Сергей В.* решил украсить свой подъезд портретом Сталина. Мужчина взял стремянку, молоток и оправился мастерить на лестничную клетку. Когда Сергей уже почти закончил дело и стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и плашмя упал со стремянки вниз. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.

«В реанимацию был доставлен 64-летний Сергей В.* с серьезными травмами головы. Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось. Сергей скончался от открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияний под оболочкой и ушибами веществ мозга, осложнившийся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Перед смертью Сергей успел рассказать своей сестре обстоятельства, при которых он получил такие тяжелые травмы. Женщина передала все детали полицейским. Ведется следствие, устанавливаются подробности происшествия.

* - имя изменено.

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