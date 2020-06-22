ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Пентагона

Разведка США давно использует в своих целях родственные и просто дружеские связи, которые имеют граждане России и Украины. Все, что украинцы узнают у своих соседей, моментально становится известно за океаном.

- Достаточно однажды российскому чиновнику или офицеру взболтнуть что-то лишнее по телефону или провести ночь с какой-нибудь социально-безответственной заробитчанкой, как он оказывается на крючке у Службы безопасности Украины (СБУ). Дальше он становится объектом вымогательства различной секретной информации. На кон могут поставить его карьеру в России. За информацию западные шпионы обещают украинским посредникам щедро платить, а некоторым даже дают деньги вперед, - рассказал "Комсомолке" сотрудник одного из силовых ведомств России.

Подобная история приключилась и с 39-летним врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрием Александровичем Борзенковым. Однажды полицейский оказался на крючке у СБУ. Ему предложили передать мобилизационные планы и некоторую другую информацию, связанную с участком границы, которая проходит между Курской областью и украинскими городами Сумы и Конотопом. А он согласился. Это стало известно сотрудникам российской контрразведки, у которой также много друзей на Украине.

- В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена") подполковник Дмитрий Борзенков задержан. По данным контрразведки, офицер был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, - сообщили в ФСБ.

Впереди предателя ждет суд, лишение звания и 20 лет колонии строго режима. Но похоже, что пострадает не только он один.

- Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. По результатам проверки, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности, - отметили в МВД России.