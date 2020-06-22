Причину смерти Василия Стоноженко назвал источник: Актера "Возвращения Мухтара" спасали несколько дней

Ранее KP.RU сообщала о скоропостижной смерти 61-летнего актера театра «Сфера» Василия Витальевича Стоноженко. Артиста не стало 18 июня, он скончался в одной из московских больниц, куда его доставили каретой скорой помощи из квартиры по улице Академика Королева. Выяснилось, что Василий Витальевич пострадал дома - он упал с лестницы и получил серьезные травмы. После чего сразу обратился в скорую помощь.

«16 июня в городскую больницу каретой скорой помощи был доставлен 61-летний артист Василий Стоноженко. Как сообщил врачам сам актер, дома он неудачно упал с лестницы и ударился головой. Василия госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Врачи боролись за жизнь артиста, однако в 6 утра 18 июня его не стало», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Василий Стоноженко проработал в театре «Сфера» 36 лет. Кроме театральных работ, трудился актером озвучивания (Дракула, Джона Уик, Трансформеры и другие), были роли в кино и сериалах — «Анна-детективъ», «Возвращение Мухтара», «Золотая клетка», «Самара», «Паутина».