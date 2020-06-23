Бывшая жена Цыганова, оставшаяся одна с 7 детьми, сообщила о страшном горе в семье

Евгений Цыганов ушел от своей жены, актрисы Ирины Леоновой в 2016 году, оставив ее и семерых детей. Актер снова влюбился – его новая избранница Юлия Снигирь ждала ребенка. Все эти годы Ирина Леонова не только в одиночку воспитывала детей, но и ухаживала за тяжело больной мамой. К сожалению, болезнь победила. На своей странице в Фейсбуке Ирина сообщила о смерти мамы.

Актриса поделилась с поклонниками своим горем и рассказала, что ее мама боролась с онкологией. Благодаря лечению и заботам дочери ей удалось продержаться несколько лет. Но рак в конце концов все-таки забрал ее жизнь. Мама актрисы умерла 18 июня, ей было 75 лет.

- Я была готова. Мама болела давно и уже, казалось, одержала победу. А этой странной весной вдруг почувствовала, что очень устала. И просто сдалась. Без боя, – написала Ирина.

После расставания с Евгением Цыгановым Ирина вернулась на работу в Малый театр. Актриса играла в спектакле "Перед заходом солнца".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артистка рассказала, что ее маме резко стало хуже в конце мая. Ее госпитализировали и провели обследование, а затем отправили домой. Здоровье пожилой женщины продолжало ухудшаться, последние дни она провела в очень тяжелом состоянии – не могла ходить, перестала есть.

Ирина Леонова уверена, что здоровье человека во много определяет его психологическое состояние. Актриса считает, что самочувствие может ухудшиться или улучшиться в зависимости от того, влюблен человек или нет, чувствует себя нужным другим людям или защищенным.

Поклонники в комментариях выражают соболезнования актрисе и желают ей и ее детям сил пережить это горе. Многие восхищаются стойкостью Ирины, ее преданностью семье. За заботами о маме и детях актриса, похоже, совсем забыла о себе и своем женском счастье. Все силы и время она посвящает тому, чтобы поднять на ноги детей и обеспечить их всем необходимым.

tsyganovpictures Евгений Цыганов с детьми.

Ирина Леонова и Евгений Цыганов жили в гражданском браке – актер так и не отвел мать своих детей в загс. Актриса воспитывает 4-летнюю Веру, 5-летнего Георгия, 8-летнюю Александру, 9-летнюю Софию, 10-летнего Андрея, 14-летнего Никиту и 15-летнюю Полину. Младшая дочь пары Вера родилась уже после того, как родители расстались – Евгений оставил жену, когда она была беременна. В это время его новая возлюбленная Юлия Снигирь ждала его восьмого ребенка – сына Федора.

Сегодня актеру удалось примирить всю свою большую семью. Евгений заботится обо всех детях и материально их обеспечивает. Он оставил Ирине и детям большую квартиру на Ленинском проспекте. Хотя Цыганов помогает экс-супруге материально, едва родив младшую дочь, Ирине пришлось вернуться на работу в Малый театр. При этом Евгений всегда старается уделять много времени старшим детям. И Юлии тоже удалось подружиться с ними. Цыганов и Снигирь не раз выходили в свет вместе со старшими детьми артиста.

Новая избранница Цыганова - актриса Юлия Снигирь.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сыну три с половиной года, - рассказывала Юлия Снигирь в прошлом году в интервью Федору Бондарчуку. - Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень.