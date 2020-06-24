На кого он променял Агату: Прилучного подозревают в романе с «Папиной дочкой»

Не успел Павел Прилучный официально оформить развод с женой Агатой Муцениеце, как его уже видят с другой женщиной. На днях очевидцы застали 32-летнего артиста на улице в компании 34-летней звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Актеры гуляли по магазинам, наслаждаясь шопингом. При этом Прилучный нес не только покупки, но и дамскую сумку своей спутницы.

С Мирославой Павел знаком давно: они вместе играли в спектакле «Косметика врага». Окружение артиста уверяет, что Прилучный увлекся Мирославой еще до развода с Агатой Муцениеце. Ну а теперь, когда его брак окончательно расторгнут, Павел проводит в компании эффектной брюнетки все больше времени.

Ни Прилучный, ни Карпович эту информацию не комментируют. Мирослава всегда была достаточно закрытой и никогда не рассказывала о своей частной жизни. Актриса ни разу не была замужем, в соцсетях она публикует только собственные снимки – и никакого намека на бойфренда.

m1r0slava_karpovich Мирослава Карпович

В недавнем интервью Павел признался, что он просто не может долго оставаться один. В интервью Youtube-проекту «вМесте» актер рассказал, как он построил свою жизнь после расставания с женой. В апреле Агата собрала вещи, забрала детей и переехала в принадлежащую супругам московскую квартиру. Павел остался один в их подмосковном доме. У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. По выходным они гостят у отца, но потом снова уезжают к маме, и Прилучный остается один. По словам артиста, он плохо переносит одиночество, поэтому постарался решить эту проблему. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.

- Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему, - сообщил актёр.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

bugevuge Павел и Агата в начале июня официально оформили развод.

Ранее Агата объяснила, почему их брак дал трещину. По словам актрисы, они с мужем перестали понимать друг друга.

- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала Муцениеце. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.

Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.

- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?