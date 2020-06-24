2020-06-24T02:22:56+03:00
Звезды

Попа как орех: Ким Кардашьян показала пышные ягодицы в прозрачных лосинах

Леггинсы едва не лопнули на аппетитных формах звезды
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян продемонстрировала шикарные формы. Хотя вообще-то собиралась прорекламировать макияж. Фото: Инстаграм.Ким Кардашьян продемонстрировала шикарные формы. Хотя вообще-то собиралась прорекламировать макияж. Фото: Инстаграм.
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Когда Ким Кардашьян хочет что-то продать, то всегда пускает в ход тяжелую артиллерию – собственное роскошное тело. Вот и сейчас 39-летняя модель решила прорекламировать новую линейку косметики, которую она выпускает под собственной маркой. Для этого Ким нарядилась в латексные лосины и короткий топ. Узкие леггинсы так натянулись на пышных ягодицах звезды, что стали практически прозрачными и едва не лопнули. Ким сфотографировалась спиной, явив миру свою округлую и крепкую как орех попу.

В подписи к фото Кардашьян попыталась рассказать про оттенки своего макияжа – но кто же обратил на них внимание, когда в объективе камеры маячило такое богатство? «Ким, ты – секс-бомба», «Вот это попка», «Как всегда великолепна», «Невероятное тело», «Богиня», - пишут в комментариях поклонники. А их у модели немало: только в Инстаграме на ее страницу подписано 176 миллионов человек.

kimkardashiankimkardashian
Used @kkwbeauty Classic II palette here and our new nude glosses in shade 2.
3277528 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Если с финансами у Ким все более чем радужно (она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях), то в личной жизни, похоже, наметилась буря. Ее брак с рэпером Канье Уэстом трещит по швам. По словам окружения звездной пары, супруги устали сидеть вместе на изоляции и решили разъехаться. Первый шаг был сделан, когда Канье и Ким переселились в разные концы особняка (а он у них не маленький) и составили свои рабочие графики так, чтобы поменьше видеться. Но даже это не помогло: говорят, между супругами то и дело вспыхивают ссоры. Поэтому Кардашьян и Уэст приняли решение разъехаться по разным домам. По слухам, Канье съехал от Ким на их семейное ранчо в штате Вайоминг. Оно нравится музыканту гораздо больше роскошного особняка в Беверли Хиллз, в котором осталась Ким. Говорят, Кардашьян таким образом хочет спасти свой брак - побыть одной, все обдумать, соскучиться в разлуке.

Слухи о том, что у них с Канье не все гладко, ходят уже давно. Им тяжело вместе, но терять мужа Кардашьян не собирается.

- Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой, - рассказал источник из окружения модели.

Ким можно понять: такие мужья, как Канье, на дороге не валяются. Недавно журнал Forbes объявил Канье самым богатым музыкантом планеты. За минувший год рэпер заработал 170 млн долларов. В свежем рейтинге самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей по версии Forbes он занимает вторую строчку сразу после модели Кайли Дженнер (младшей сестры его жены Ким Кардашьян). Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за 2019 год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.

Ким позирует в латексных леггинсах. Фото: Инстаграм.

Ким позирует в латексных леггинсах. Фото: Инстаграм.

Ким зарабатывает в разы меньше мужа, но тоже неплохо. Поэтому она приложит все усилия, чтобы выглядеть в глазах общественности счастливой женой, поскольку развод нанесет огромный урон ее имиджу. Последние годы Кардашьян тщательно строила образ любящей мамы и хозяйки дома и активно эксплуатировала его, зарабатывая в соцсетях.

- Последнее, чего она хочет, — это развод, особенно потому, что реакция общественности после ее предыдущего развода была невыносимой, - говорит друг семьи.

Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. При этом Канье всегда говорил, что он мечтает, чтобы у него было целых шестеро детей. Но Ким к этому не готова и настаивает: четверо наследников — более чем достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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