Как в городах России прошли Парады Победы 24 июня 2020 года: самые яркие моменты

24 июня во многих городах России прошли праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изначально все торжества должны были проходить 9 мая, но, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, было принято решение перенести праздник на более позднюю дату, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Рассказываем, как в городах России прошли Парады Победы 24 июня 2020 года.

Самый первый российский Парады Победы прошел на Камчатке. Из-за разницы во времени именно с этого региона начался марафон праздничных шествий. В этом году в параде на Камчатке приняли участие больше 900 военных. Местные жители наблюдали за грандиозным шествием онлайн.

Парад в честь 75-летия Победы на Камчатке. Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота

Во Владивостоке парад Победы проходил без зрителей. На центральную площадь не пропускали не только машины, но и прохожих. Впервые праздничное шествие проходило в таком закрытом режиме. Попасть за периметр можно было только ветеранам и журналистам. В шествии участвовали 1600 военных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786789" frameborder="0"></iframe> Парад в честь 75-летия Победы прошел во Владивостоке.

В Санкт-Петербурге праздничное шествие было захватывающим. По Дворцовой площади прошли 4,5 тысячи военных в парадных мундирах и колонны бронетехники, а в воздух поднялись 34 самолета и вертолета.

Танки перед началом Парада Победы в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

Парад прошел на Дворцовой площади Северной столицы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу после парада по Невскому проспекту прошли пешие парадные расчеты, а за ними - колонна мотоциклистов. Парад проходил при строгом соблюдении правил безопасности. На входе всем измерят температуру, проверяли наличие масок и антисептиков.

Зрители парада.Фото: Артем КИЛЬКИН

В шествии приняли участие даже байкеры города.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде на главной площади шаг прочеканили более тысячи солдат и офицеров, военная техника двигалась во главе с легендарным танком Т-34. В небе над Волгой пролетели боевые самолеты и вертолеты, а кульминацией торжества стал дневной фейерверк в цветах российского триколора. Увидеть всю эту красоту можно было только онлайн. Все подходы и подъезды к площади Павших Борцов перекрыли. На трибунах сидели только ветераны и приглашенные гости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786815" frameborder="0"></iframe> В Волгограде прошел военный парад в честь 75-летия Победы.

В Екатеринбург посмотреть парад прилетел актер Сергей Безруков. Торжественное шествие началось с прохождения колонны двух тысяч военных, затем первым на площадь 1905 года выехал легендарный танк Т-34, который участвовал в Пражской наступательной операции в 1945 году. Затем поехали военные мотоциклы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и еще порядка 100 единиц военной техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786817" frameborder="0"></iframe> Военный парад к 75-летию Победы прошел в Екатеринбурге.

В Новосибирске, как и во многих других городах России, парад Победы проходил без зрителей, но горожане наблюдали за ним онлайн. Праздник начался с традиционного шествия военнослужащих, затем сибиряки увидели парад военной техники и авиашоу. Всего в параде участвовали более 2,2 тысяч человек, в том числе две женские роты, а также свыше 60 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786805" frameborder="0"></iframe> Праздничный парад в честь 75-летия Победы прошел в Новосибирске.

Крымчанам повезло. Парад Победы в Симферополе они наблюдали воочию, а не дома по телевизору. Всем зрителям, кто пришел на проспект Кирова, выдавали маски, мерили температуру и пропускали на свободные места. Соблюдать дистанцию нужно было в 1,5 метра, но когда началось шествие, люди старались пробираться как можно ближе к технике и забыли про меры безопасности.

Ветераны на Параде Победы в Симферополе.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Моряки Черноморского флота во время парада.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Бронетехника на улицах города.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Севастополе праздник начался с яркого морского парада. В 9.00 в Севастопольской бухте выстроился парадный строй кораблей Черноморского флота, на которых одновременно подняли Андреевский флаг. После возложения цветов к Вечному огню в городе-герое прошли наземный и воздушный Парады Победы.

В Самаре в этом году на параде было всего 10% зрителей. Почетные места гостей на трибунах в тот раз заняли медики, соцработники, волонтеры, общественники, и почтальоны. Таким образом власти решили отблагодарить их за труд в период пандемии. В праздничном шествии в Самаре приняли участие 1700 человек. Перед первым парадным расчетом на площадь вынесли кавалерийскую шашку героя Советского Союза Дмитрия Голосова.

Самоходная гаубица "Мста-С" на параде в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По главной площади города прошагали 23 парадных расчета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске помимо парада Победы, в котором участвовали 1,5 тысячи военных, прошел любимый горожанами морской парад. В акваторию Цемесской бухты вышли десятки кораблей, а в небо поднялись истребители, штурмовики и вертолеты. В 23:00 на Суджукской косе 4 артиллерийских расчета дадут праздничный салют.

Участники Парада Победы в Новороссийске.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Некоторым жителям города посчастливилось наблюдать за военным торжеством со своих балконов.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Новороссийске в параде приняли участие порядка 1500 военнослужащих.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове из-за пандемии коронавируса зрителей на параде было не много. Присутствовать на торжественном шествие смогли только ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие. На парад допустили еще и журналистов, но только тех, кто прошел тест на коронавирус. Тем не менее, шествие было потрясающим. Горожане наблюдали за всем онлайн.

В Мурманске и Североморске в военных парадах задействовали около полутора тысяч человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники. В параде Победы вместе с военными всегда участвовали и школьники. Но в этом году им разрешили быть лишь в числе зрителей. Перед началом парада всем гостям померили температуру. А ветераны и участники торжественной части заранее сделали тест на коронавирус.

Танк Т-34 на Параде Победы в Мурманске.Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске и Североморске в военных парадах задействовали около полутора тысяч человек.Фото: Олег ФИЛОНОК

В Ставрополе в парадном строю прошли более 1700 человек. Впервые в парад включили расчет из 50 военнослужащих-женщин. Кстати, в ЮВО посчитали - каждый участник парада за время репетиций прошел строевым шагом около 50 км. Кроме военных и механизированной технике в Параде Победы в Ставрополе впервые задействовали квадроциклы спецназа и лошадей горных вьючных пород из КЧР. Также по площади Ленина проехали два необычных парадных кабриолета.

В Ставрополе развернули самое большое в стране Знамя Победы, общей площадью в 15 тысяч м2. Фото администрации города

В Воронеже в торжественном шествии приняли участие больше 100 единиц военной техники. В числе 3 тысяч военнослужащих, прошагавших по центральной площади, впервые были женщины-гвардейцы. Кстати, к параду в городе подготовились основательно. Ночью нанесли на тротуары специальную разметку, чтобы гости знали, где нужно стоять, чтобы не нарушать дистанцию.

Участники парада в Воронеже. Фото: Константин ТОЛОКОННИКОВ/Пресс-служба правительства области

Парад в Воронеже прошел на главной площади города - площади Ленина. Фото: Константин ТОЛОКОННИКОВ/Пресс-служба правительства области

В параде приняли участие больше сотни единиц военной техники. Фото: Константин ТОЛОКОННИКОВ/Пресс-служба правительства области

В Калининграде в военном параде приняли участие 75 единиц техники. Горожане увидели танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетели истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики и другая военная техника.

В Калининграде в военном параде приняли участие 75 единиц техники.Фото: Александр КАТЕРУША

Во время прохождения парадной колонны произошел курьез: с ножки девушки-военнослужащей соскочила туфелька. Но она не растерялась, не запнулась - а продолжила маршировать. Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов попросил лично ему представить военнослужащую - чтобы наградить за то, что не сбила строй.

Парад не обошелся без небольшого курьеза, которые никак не испортил впечатление от действа.Фото: Эдуард Молчанов

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