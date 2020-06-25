«От Богомолова прилетело»: Поклонники не верят, что Собчак действительно упала и сломала нос

Ксения Собчак огорошила своих подписчиков неожиданным признанием: в Инстаграме телеведущая опубликовала ролик, снятый в больничной палате. В видео Ксения демонстрирует обложенный марлей и заклеенный пластырем нос, потеки туши на лице и интерьер лечебного учреждения.

- Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся, - произносит Собчак слабым голосом, а затем отключает камеру.

В описании к ролику Ксения сообщила, что неудачно упала и сломала нос. В соцсетях тут же принялись бурно обсуждать травму телеведущей. Ей, конечно, желают сил и скорейшего выздоровления. Но немалая доля подписчиков ее Инстаграма тут же засомневалась: а был ли передом на самом деле?

Первыми усомнились люди, которые тоже когда-то ломали нос. В комментариях к посту звездной страдалицы они пишут, что при такой травме нос сильно распухает, а под глазами наливаются фиолетовые синяки. Сами же глаза превращаются в щелочки.

- При переломе носа его фиксируют внутри ноздрей марлей а здесь просто накладка, и синяков под глазами нет, поэтому я думаю что это просто пиар ход для каких-то целей, - уверена одна из подписчиц телеведущей.

Многих смутил макияж Ксении и отсутствие синяков под глазами - а ведь она только что вышла из операционной. Фото: кадр видео.

Многих смутил макияж Сочак (хоть и изрядно размазанный по лицу): «А что, перед операцией не полагается умыться?», «Тушь на глазах — это вообще нормально во время операции?», - задаются они вопросом.

Кое-кто припомнил, что сломанный нос - это вообще-то «семейная болезнь» Собчак и ее мужа Константина Богомолова. Помнится, очень похожие кадры появились в Инстаграме режиссера после того, как он получил по лицу от бывшего мужа Ксении Максима Виторгана. Тогда Константин тоже уверял, что у него сломан нос, и якобы только быстрая помощь врачей и вовремя наложенные швы спасли его здоровье. Многие тогда не поверили в перелом Богомолова, у которого на лице — точь-в-точь как сейчас у Ксении, не было ни синяков, ни отеков. И говорили, что побитый Богомолов специально придумал перелом, чтобы уязвить экс-супруга своей возлюбленной.

Потому-то версия о том, что перелом Ксении - это фейк, а снятый в больнице ролик - спектакль, срежиссированный ее мужем, моментально расцвела в соцсетях. Интернет-пользователи уверены: таким образом Собчак давит на жалость поклонников и пытается увести их от скандала с потерянным рекламным контрактом. Как раз накануне крупный немецкий автомобильный концерн объявил о том, что расторгает договор с Собчак из-за ее расистских высказываний и снимает с нее полномочия своего амбассадора в России.

До этого контракт с Ксенией расторг бренд российской косметики - из-за шутки, которую она отпустила по поводу певца Стаса Костюшкина, признавшегося в перенесенном в детстве сексуальном насилии. Одна неудача за другой, к тому же популярность Ксении в последнее время падает - этак и последних рекламных контрактов можно лишиться. А тут новый поворот, неожиданная травма — и всплеск интереса публики обеспечен. Просмотры, лайки, слова сочувствия и, главное, — внимание аудитории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787071" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак разбила лицо.

«Она так же «сломала» нос, как и Виторган Богомолу в свое время. Вранье как образ жизни», «Плохая из Ксении актриса. Тушь размазана для пущего эффекта жалости? Надо гипс ещё было нацепить на руку и на ногу. 25 миллионов ежегодных, плавно помахивая белым платком, уплывают в небытие», - пишут в Интернете.

Впрочем, кое-кто не исключает, что нос Ксении мог разбить и законный муж - то ли в припадке ревности, то ли в порыве режиссерской экспрессии: "От Богомолова прилетело, точно".

- Может Богомолов хотел театральную трагическую пощечину отвесить, вспрыгнул неудачно и в шнобс со всей режиссерской дури? - гадают поклонники.

К слову, то, что Константин во время репетиций бывает не сдержан — не секрет. Об этом на днях в интервью порталу «Сноб» рассказала бывшая жена Богомолова, актриса Дарья Мороз. По ее словам, в работе с артистами режиссер придерживается очень жестких методов. Если ему не удавалось найти контакт во время репетиции, он ругался, кричал и даже запускал в актеров мобильным телефоном.

- В период его становления как режиссера, у него были сложные отношения со всеми артистами, не только со мной, он кидался в нас телефонами, ругался, что мы «ни черта не понимаем, как надо работать»… Костя очень неспокойный режиссер. Он выходит из себя, когда актеры не понимают, чего от них хотят. Он использует жесткие методы, позволяющие добиться желаемого. Его «психи» со временем приносят плоды, - призналась Мороз.