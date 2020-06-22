Как подмосковный фермер улитку российской сельхозпродукцией сделал

В «ЭкоДеревушку» Сергея Балаева, что в 90 км от Москвы (Коломенский район), можно приехать обычным туристом - посмотреть на молочную козью ферму, покататься на лошадях, увидеть воочию, как делается домашний сыр, попариться в русской баньке на дровах. Или пойти на мастер-класс, где Сергей устроит целое действо по приготовлению виноградных улиток, которых он кормит вовсе не виноградными листьями. А лопухами, морковью и обыкновенной крапивой. О них самих, о том, как они живут, и, в конце концов, что и как можно из них приготовить, он может рассказывать часами.

История всей «ЭкоДеревушки» начиналась очень по-русски.

- В 2003 году я поехал на Птичий рынок в Москву купить рыбок для аквариума, - вспоминает Сергей. - Впереди было лето, и надо же было, кроме травы, что-то на даче выращивать.

Но вместо рыбок он привез из Москвы четырех овец.

- Сам не понял, как согласился их купить. И главное - зачем?

Постепенно поголовье увеличивалось. И Сергей обнаружил в себе неизвестную до того времени черту характера. Оказалось, что таких, как он, зовут перфекционистами. Если уж делать, то вникать во все дотошно. Вот стал он лопатить литературу об овцах и случайно наткнулся на статью о молочных козах. Узнал, что неподалеку когда-то был Никоновский государственный племенной завод. На тот момент ферма была в запустении. Балаев решил не просто купить это здание, но и возродить племенную работу, а также организовать там кафедру козоводства с привлечением московских преподавателей.

Твердые и мягкие сыры от Балаева через некоторое время стали продуктом бешено популярным. Дальше - больше.

Сергей закупил свиней. И, казалось бы, на этом можно было успокоиться.

- Но мне всегда хотелось еще чего-то необычного, - говорит он.

И тут знакомый полицейский предложил взять ему крокодила. Рептилию вместе с другими экзотическими животными ввезли в Россию контрабандой. Их конфисковали и стали пристраивать по зоопаркам. Так на ферме Балаева появился новый постоялец. Тогда же и возникла мысль развивать попутно с фермерской деятельностью агротуризм. Теперь в его хозяйстве около 50 крокодильих особей. Помимо этого - северный олень, лисы-фенеки, мангусты, дикобразы. Каждый посетитель может купить корм и покормить понравившегося представителя фауны. В скором времени Сергей намерен запустить онлайн-трансляции о жизни крокодилов.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Но и на этом неугомонный фермер не остановился. Он решил разводить улиток.

И опять перешерстил весь интернет, общался с людьми, которые этим уже занимались. Сейчас наряду с наращиванием объемов сыров, которые «ЭкоДеревушка» развозит по Москве и ближайшему Подмосковью, основное занятие Сергея - разведение улиток.

- Почему улитки? Я просто хотел создать нечто удивительное. На самом деле я занимаюсь этим уже шесть лет. Но интенсивно, в промышленных масштабах, с 2019 года. В прошлом году на ферме вырастил шесть тонн. В этом году планировал увеличить объемы в десять раз. Главная сложность в российском улитководстве - отсутствие практики и знаний. Для нашей страны эта отрасль новая, поэтому все сведения приходится получать в Европе. Я учусь постоянно. И такой улитки, как у меня, нет ни у кого. К нам ездят закупаться из московских ресторанов. Ведь у нас она стоит 500 рублей за кг - в три раза дешевле, чем в Европе. Наше эскарго (блюдо из улиток) лучше, чем во Франции. Благодаря контрастному климату Московской области (у нас то холодно, то жарко), у улитки появляется самое главное качество - мягкая нога. Заезжали дегустаторы из Франции, сначала отнеслись к нам скептически, но, когда попробовали, поставили оценку 10 из 10.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Кроме этого, на ферме производят косметику на основе муцина (слизь улитки). А недавно благодаря Сергею Балаеву в перечне отраслей сельского хозяйства появилась новая сельхоздеятельность - «улитководство». Дело было так. В конце прошлого года на встрече Владимира Путина с фермерами в Адыгее Сергей Балаев так расхвалил президенту улиток, что тот засыпал фермера вопросами.

- Это еще и самый сильный в мире афродизиак, - приводил аргументы Балаев.

- Мужики, вы слышали? Все на улиток! Заодно решим демографическую проблему, - пошутил Путин.

- Но проблема еще и другая, - не отставал фермер. - Их разведение не считается у нас сельскохозяйственной деятельностью. Поэтому мы не можем претендовать на получение субсидий и грантов. Не можем ввезти в Россию маточное стадо.

И попросил президента дать поручение министру сельского хозяйства включить улитководов в этот перечень. И уже с марта 2020-го соответствующий указ вступил в действие.

Хоть пандемия несколько и скорректировала планы Балаева, но все же он полон надежд на будущее. И связывает его с дальнейшим развитием внутреннего агротуризма.

Фото из архива "Комсомольской правды"

- По оценке журнала National Geographic, моя ферма входит в десятку лучших по России, - с гордостью говорит он. - Но мы не намерены останавливаться. Ведь такой туризм не просто делает фермера на 50% богаче, это создает рекламу его продукции. Это понимает и президент, и многие банки, такие, например, как Россельхозбанк. Они делают отличный журнал о нас, фермерах. Устраивают ярмарки «СВОЁ», в которых я всегда и с удовольствием участвую. Потому что это дает возможность общения, обсуждения, такой всегда воодушевляющий обмен энергиями.