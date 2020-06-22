2020-06-22T18:30:39+03:00
Экономика

Как подмосковный фермер улитку российской сельхозпродукцией сделал

История всей «Экодеревушки» начиналась очень по-русски
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Фото из архива "Комсомольской правды"Фото из архива "Комсомольской правды"
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В «ЭкоДеревушку» Сергея Балаева, что в 90 км от Москвы (Коломенский район), можно приехать обычным туристом - посмотреть на молочную козью ферму, покататься на лошадях, увидеть воочию, как делается домашний сыр, попариться в русской баньке на дровах. Или пойти на мастер-класс, где Сергей устроит целое действо по приготовлению виноградных улиток, которых он кормит вовсе не виноградными листьями. А лопухами, морковью и обыкновенной крапивой. О них самих, о том, как они живут, и, в конце концов, что и как можно из них приготовить, он может рассказывать часами.

История всей «ЭкоДеревушки» начиналась очень по-русски.

- В 2003 году я поехал на Птичий рынок в Москву купить рыбок для аквариума, - вспоминает Сергей. - Впереди было лето, и надо же было, кроме травы, что-то на даче выращивать.

Но вместо рыбок он привез из Москвы четырех овец.

- Сам не понял, как согласился их купить. И главное - зачем?

Постепенно поголовье увеличивалось. И Сергей обнаружил в себе неизвестную до того времени черту характера. Оказалось, что таких, как он, зовут перфекционистами. Если уж делать, то вникать во все дотошно. Вот стал он лопатить литературу об овцах и случайно наткнулся на статью о молочных козах. Узнал, что неподалеку когда-то был Никоновский государственный племенной завод. На тот момент ферма была в запустении. Балаев решил не просто купить это здание, но и возродить племенную работу, а также организовать там кафедру козоводства с привлечением московских преподавателей.

Твердые и мягкие сыры от Балаева через некоторое время стали продуктом бешено популярным. Дальше - больше.

Сергей закупил свиней. И, казалось бы, на этом можно было успокоиться.

- Но мне всегда хотелось еще чего-то необычного, - говорит он.

И тут знакомый полицейский предложил взять ему крокодила. Рептилию вместе с другими экзотическими животными ввезли в Россию контрабандой. Их конфисковали и стали пристраивать по зоопаркам. Так на ферме Балаева появился новый постоялец. Тогда же и возникла мысль развивать попутно с фермерской деятельностью агротуризм. Теперь в его хозяйстве около 50 крокодильих особей. Помимо этого - северный олень, лисы-фенеки, мангусты, дикобразы. Каждый посетитель может купить корм и покормить понравившегося представителя фауны. В скором времени Сергей намерен запустить онлайн-трансляции о жизни крокодилов.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Фото из архива "Комсомольской правды"

Но и на этом неугомонный фермер не остановился. Он решил разводить улиток.

И опять перешерстил весь интернет, общался с людьми, которые этим уже занимались. Сейчас наряду с наращиванием объемов сыров, которые «ЭкоДеревушка» развозит по Москве и ближайшему Подмосковью, основное занятие Сергея - разведение улиток.

- Почему улитки? Я просто хотел создать нечто удивительное. На самом деле я занимаюсь этим уже шесть лет. Но интенсивно, в промышленных масштабах, с 2019 года. В прошлом году на ферме вырастил шесть тонн. В этом году планировал увеличить объемы в десять раз. Главная сложность в российском улитководстве - отсутствие практики и знаний. Для нашей страны эта отрасль новая, поэтому все сведения приходится получать в Европе. Я учусь постоянно. И такой улитки, как у меня, нет ни у кого. К нам ездят закупаться из московских ресторанов. Ведь у нас она стоит 500 рублей за кг - в три раза дешевле, чем в Европе. Наше эскарго (блюдо из улиток) лучше, чем во Франции. Благодаря контрастному климату Московской области (у нас то холодно, то жарко), у улитки появляется самое главное качество - мягкая нога. Заезжали дегустаторы из Франции, сначала отнеслись к нам скептически, но, когда попробовали, поставили оценку 10 из 10.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Фото из архива "Комсомольской правды"

Кроме этого, на ферме производят косметику на основе муцина (слизь улитки). А недавно благодаря Сергею Балаеву в перечне отраслей сельского хозяйства появилась новая сельхоздеятельность - «улитководство». Дело было так. В конце прошлого года на встрече Владимира Путина с фермерами в Адыгее Сергей Балаев так расхвалил президенту улиток, что тот засыпал фермера вопросами.

- Это еще и самый сильный в мире афродизиак, - приводил аргументы Балаев.

- Мужики, вы слышали? Все на улиток! Заодно решим демографическую проблему, - пошутил Путин.

- Но проблема еще и другая, - не отставал фермер. - Их разведение не считается у нас сельскохозяйственной деятельностью. Поэтому мы не можем претендовать на получение субсидий и грантов. Не можем ввезти в Россию маточное стадо.

И попросил президента дать поручение министру сельского хозяйства включить улитководов в этот перечень. И уже с марта 2020-го соответствующий указ вступил в действие.

Хоть пандемия несколько и скорректировала планы Балаева, но все же он полон надежд на будущее. И связывает его с дальнейшим развитием внутреннего агротуризма.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Фото из архива "Комсомольской правды"

- По оценке журнала National Geographic, моя ферма входит в десятку лучших по России, - с гордостью говорит он. - Но мы не намерены останавливаться. Ведь такой туризм не просто делает фермера на 50% богаче, это создает рекламу его продукции. Это понимает и президент, и многие банки, такие, например, как Россельхозбанк. Они делают отличный журнал о нас, фермерах. Устраивают ярмарки «СВОЁ», в которых я всегда и с удовольствием участвую. Потому что это дает возможность общения, обсуждения, такой всегда воодушевляющий обмен энергиями.

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