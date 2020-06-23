2020-06-23T01:02:11+03:00
Общество

Равнение на 1945-й! Что увидим на Красной площади на главном Параде

Публикуем полную схему и порядок прохождения военного марша 24 июня в Москве
Виктор БАРАНЕЦ
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Мы увидим преемственность нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 годаМы увидим преемственность нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Структура юбилейного парада-2020 осталась традиционной: как и на предыдущих, по Красной площади сначала пройдут пешие коробки, затем механизированные колонны и в завершение - пролетит воздушная техника (самолеты и вертолеты). Личного состава - около 14 тысяч человек. Сводный оркестр - около 900 человек.

Но одна особенность все же будет - это показ преемственности нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 года. В форме видов вооруженных сил и родов войск и со стрелковым оружием того периода пройдут исторические роты. Как в 1945-м, по Красной площади пронесут штандарты фронтов и 150 боевых знамен армий, дивизий, полков. Как и в 1945-м, будут звучать те же военные марши. Как в 1945-м, пройдет боевая техника Победы - та, что участвовала в боях Великой Отечественной.

Порядок прохождения пеших парадных расчетов.

Порядок прохождения пеших парадных расчетов.

ПЕШИЕ КОЛОННЫ

Порядок прохода парадных расчетов пеших колонн ясно показан на графике. Всего по Красной площади пройдут более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты и слушатели военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки, представители других силовых ведомств..

Будут представлены и вооруженные силы бывших республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Парадные расчеты прислали также Китай, Монголия и Сербия.

Схема построения механизированной колонны на Красной площади.

Схема построения механизированной колонны на Красной площади.

ТЕХНИКА - ОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРОК ДО «ПАНЦИРЯ»

Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники.

Сначала пройдет колонна легендарных боевых машин времен Великой Отечественной войны. Тех, которые от стен Москвы прошли до поверженного Берлина. Мы увидим целый батальон легендарных танков Т-34-85 (31 единица) и 7 самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Среди современной боевой техники можно будет увидеть танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал», боевую машину дистанционного разминирования «Листва», боевую машину инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

Впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

75 самолетов и вертолетов пролетят в парадном строю над Красной площадью.

75 самолетов и вертолетов пролетят в парадном строю над Красной площадью.

В ВОЗДУХЕ - «КИНЖАЛ»

В воздушной части парада примут участие 75 самолетов и вертолетов - лучшие российские истребители и штурмовики, стратегические бомбардировщики и самолеты-заправщики. А самым любопытным экземпляром будет самолет МиГ-31 с новейшей и уникальной гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Салют в 2000 снарядов

Ну а вечером 24 июня, как и 75 лет назад, над Москвой прогремит праздничный салют из 30 залпов. И по давней традиции сделают это бойцы 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Говорят, что на это торжественное мероприятие будет израсходовано около 10 тонн пиротехники - это более 2000 снарядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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