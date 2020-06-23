Равнение на 1945-й! Что увидим на Красной площади на главном Параде

Структура юбилейного парада-2020 осталась традиционной: как и на предыдущих, по Красной площади сначала пройдут пешие коробки, затем механизированные колонны и в завершение - пролетит воздушная техника (самолеты и вертолеты). Личного состава - около 14 тысяч человек. Сводный оркестр - около 900 человек.

Но одна особенность все же будет - это показ преемственности нынешнего парада с Парадом Победы 24 июня 1945 года. В форме видов вооруженных сил и родов войск и со стрелковым оружием того периода пройдут исторические роты. Как в 1945-м, по Красной площади пронесут штандарты фронтов и 150 боевых знамен армий, дивизий, полков. Как и в 1945-м, будут звучать те же военные марши. Как в 1945-м, пройдет боевая техника Победы - та, что участвовала в боях Великой Отечественной.

Порядок прохождения пеших парадных расчетов.

ПЕШИЕ КОЛОННЫ

Порядок прохода парадных расчетов пеших колонн ясно показан на графике. Всего по Красной площади пройдут более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты и слушатели военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки, представители других силовых ведомств..

Будут представлены и вооруженные силы бывших республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Парадные расчеты прислали также Китай, Монголия и Сербия.

Схема построения механизированной колонны на Красной площади.

ТЕХНИКА - ОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРОК ДО «ПАНЦИРЯ»

Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники.

Сначала пройдет колонна легендарных боевых машин времен Великой Отечественной войны. Тех, которые от стен Москвы прошли до поверженного Берлина. Мы увидим целый батальон легендарных танков Т-34-85 (31 единица) и 7 самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Среди современной боевой техники можно будет увидеть танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал», боевую машину дистанционного разминирования «Листва», боевую машину инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

Впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

75 самолетов и вертолетов пролетят в парадном строю над Красной площадью.

В ВОЗДУХЕ - «КИНЖАЛ»

В воздушной части парада примут участие 75 самолетов и вертолетов - лучшие российские истребители и штурмовики, стратегические бомбардировщики и самолеты-заправщики. А самым любопытным экземпляром будет самолет МиГ-31 с новейшей и уникальной гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Салют в 2000 снарядов

Ну а вечером 24 июня, как и 75 лет назад, над Москвой прогремит праздничный салют из 30 залпов. И по давней традиции сделают это бойцы 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Говорят, что на это торжественное мероприятие будет израсходовано около 10 тонн пиротехники - это более 2000 снарядов.

В ТЕМУ

Как пройдет Парад Победы в Москве: что увидим на Красной площади

Владимир Путин объявил, что новая дата Парада Победы в Москве – 24 июня 2020 года. Рассказываем, как пройдет торжественное шествие в сердце столицы (подробности)