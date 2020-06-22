Бегом с изоляции: 7 главных ошибок людей, начинающих пробежки после долгого сидения дома

После снятия «коронавирусных» ограничений многие бегом рванули на улицу в самом прямом смысле слова. Пробежками занялись не только опытные физкультурники, но и те, кто прежде не был замечен в увлечении этим видом спорта. Как не совершить ошибок и не навредить своему здоровью, намереваясь его улучшить, «КП» рассказал заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта России по конькобежному спорту Евгений Ачкасов.

ОШИБКА 1: ИГНОРИРОВАТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Очень часто, по словам Евгения Евгеньевича, люди начинают оздоровительные пробежки, не пройдя все необходимые обследования у врача. Между тем бег создает нагрузку на мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Поэтому при некоторых заболеваниях даже не очень долгие пробежки могут оказаться вредны.

Прежде чем заняться бегом, нужно обязательно сходить в поликлинику, посоветоваться с терапевтом, пройти необходимые обследования и убедиться в том, что бег вам не противопоказан, подчеркивает эксперт.

ОШИБКА 2: НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ

Обувь для бега должна быть комфортной и удобной. Экономить на этой части спортивного обмундирования не стоит, иначе возможны проблемы с позвоночником, боли в пояснице и другие не менее неприятные последствия, предупреждает профессор.

Раньше для занятий спортом в нашей стране чаще всего использовались обычные кеды, но это не самая подходящая для бега обувь. Главный ее недостаток – жесткая плоская подошва. Евгений Ачкасов рекомендует для бега спортивную обувь с подошвой толщиной в полтора-два сантиметра.

ОШИБКА 3: СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Неправильно начинать занятия бегом в интенсивном режиме. Это может быть не просто неэффективно, но даже опасно, поскольку нельзя подвергать нетренированный организм слишком большим нагрузкам, говорит эксперт.

Кроме того, слишком сильно устав и запыхавшись на такой интенсивной пробежке, кто-то может подумать, что не способен заниматься бегом и бросить благое начинание. Поэтому, по словам Евгения Ачкасова, в занятия бегом надо входить постепенно, примерно так же, как и в воду. Начиная с короткой дистанции и медленного темпа, день за днем увеличивать протяженность маршрута и скорость бега.

ОШИБКА 4: БЕГ ПО АСФАЛЬТУ

Другая распространенная ошибка тех, кто начинает свои пробежки, по словам профессора, заключается в том, что неопытные физкультурники бегут по асфальту, покрывающему тротуары и дороги в районе поблизости от дома.

Бег по жесткой поверхности не приносит пользы нашему здоровью, и даже наоборот, из-за этого могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником, предупреждает врач. Так что для утренних пробежек Евгений Ачкасов рекомендует грунтовые дорожки в парках и лесах или прорезиненную поверхность спортивного стадиона.

ОШИБКА 5: ПРОБЕЖКИ ВДОЛЬ ТРАСС

Не менее распространенная ошибка - бег по обочине вдоль оживленной автомобильной трассы. Таким образом человек бегущий отнюдь не улучшает состояние своего здоровья.

Дело в том, что при беге все обменные процессы в нашем организме интенсифицируются. Поэтому пыль, газы и дымы, которые мы вдыхаем, когда бежим вдоль автотрассы, причиняют повышенный вред здоровью. И никакого оздоровительного эффекта такая физкультура не дает.

Евгений Ачкасов советует выбирать для пробежек лесопарки, зеленые скверы или стадионы. Если рядом с вашим домом парка нет, лучше не пожалеть времени, чтобы добраться до какого-нибудь зеленой полосы.

ОШИБКА 6: БЕГ ПОСЛЕ ЕДЫ

Также ошибкой является бег сразу же после завтрака или обеда. Легкую оздоровительную утреннюю пробежку Евгений Ачкасов советует делать в рамках утренней гимнастики до завтрака. По словам нашего эксперта, непродолжительная 15-20-минутная утренняя пробежка поможет тонизировать организм, окончательно проснуться, ощутить прилив бодрости и заряд энергии.

Что касается более интенсивных нагрузок – пробежек на несколько километров, длящихся час и более, то, конечно, прежде чем приступать к ним, необходимо подпитать организм энергией, снабдить его глюкозой и другими углеводами. То есть такие пробежки рекомендуется проводить после завтрака или обеда. Но нельзя бежать сразу же после окончания трапезы, необходимо подождать час или два, чтобы еда успела перевариться, а полученная из углеводов энергия усвоилась. Скажем, в два часа можно пообедать, а в четыре отправиться на долгую пробежку.

ОШИБКА 7: БЕГ ПЕРЕД СНОМ

Неправильными Евгений Ачкасов считает и поздние вечерние или даже ночные пробежки. После семи-восьми вечера лучше не бегать, говорит эксперт.

В вечернее время организм должен расслабляться, успокаиваться и настраиваться на сон. Естественные природные ритмы поздними пробежками сбивать не стоит. Любая физическая активность в вечернее время должна снижаться. Совершенно не случайно, что профессиональные спортсмены тренировки обычно завершают к семи часам вечера, поясняет профессор Ачкасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем опасен спорт после самоизоляции

После долгого сидения дома многие физнагрузки могут вместо пользы ударить по здоровью. Что нужно знать, чтобы не навредить (подробности)