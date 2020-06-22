«Я радуюсь каждому прожитому дню. Я знаю цену счастью»: История женщины, победившей лейкоз

За пять лет борьбы с раком открываешь, наверное, необыкновенно важные вещи и делаешь невероятно сложные выводы о жизни. Ирина Насонова из Липецка заболела в 2013 году, а сегодня уже два года в ремиссии. Пять лет борьбы, пять лет отчаяния и надежд. Наверное, она теперь поняла все-все про жизнь. Но Ирина говорит банальные вещи: «надо просто перетерпеть». Или: «все плохое всегда заканчивается». И еще: «чудеса случаются». Банальные, но такое важные для нее. Ирина знает о чем говорит.

Врачи сказали терпеть

Семь лет назад она стала замечать у себя на теле какие-то странные синяки – «все ноги были синие», а еще постоянно болела голова. Пошла к врачу, сдала кровь и услышала диагноз: острый промиелоцитарный лейкоз. Вот тогда, от врачей, она впервые услышала про терпение. Никто не сказал ей «не бойся» или «этот вид рака лечится». Ей велели: «терпи». И она послушалась. Терпела 50 дней высокодозной химии и химии в таблетках. Вернулась домой на дрожащих от слабости ногах, прибавив 35 килограммов веса из-за гормонотерапии, лысая, вся в синяках и кровоточащих ранах от растяжек. Чуть отдохнула и снова терпеть - два с половиной года химиотерапии. А как не терпеть, если у тебя семья – муж и сыну два с половиной года? Надо - и все.

Ирина с семьей Фото: из личного архива Ирины Насоновой

Чудеса случаются

Вытерпела, подумала, что здорова, да и врачи так сказали. На радостях пошла на курсы парикмахера – сделала то, о чем давно мечтала. Полтора месяца радовалась, делала стрижки, завивки и наводила красоту, а потом заметила у себя на руке синячок. Рак вернулся

. Тогда Ирина поехала в Москву – было ясно, что лечение надо менять, в Липецке больше помочь не смогут. И это по-хорошему была поездка ожидании чуда. Она не была уверена, что ее примут в Гемцентре. Да и само путешествие из Липецка в Москву было чудом, жонглированием над пропастью.

Во-первых, сама Ирина была уже едва жива - в крови 50% бластных, раковых клеток, в костном мозге - 95%. Во-вторых, машина - старая развалюха - едва ехала. Ирина полулежала на сидении, прижимая к груди выписки, распечатки и фотографии документов для больницы, а ее отец за рулем гнал что есть мочи – довезу-не довезу. В-третьих, ехали они всю ночь, а как приехали и дождались рассвета, так наступил новый день – 19 июня, день рождения Ирины. И она попала на прием к врачу-гематологу. И чудеса продолжились – Ирину взяли и положили в больницу, в Гемцентр. Хотя говорили, что мест нет, и, в общем-то, дорога ей была обратно - в ту же старенькую машину, домой и помирать. Но ее положили.

«Потому что чудеса случаются, - говорит Ирина, - Я ходила и улыбалась по больнице. Я была счастлива, я поверила, что теперь все будет хорошо».

Фото: из личного архива Ирины Насоновой

Все плохое всегда заканчивается

Скоро назначили лечение, и жертвователи Фонда борьбы с лейкемией собрали Ирине деньги на препарат «Арсенокс» - триоксид мышьяка, которым лечат острый промиелоцитарный лейкоз. И это тоже было чудо, потому что Ирина думала, что незнакомые люди никогда не станут ее спасать – с чего бы? Но получилось, что спасли.

Целый год Ирина лечилась в Москве. Дома бывала урывками, так как лечение шло тяжело, с кучей осложнений. Когда становилось совсем плохо, Ира звонила сыну и занималась с Дениской уроками – отвлекалась так. Или мучала мужа вопросами про любимый огород и любимые цветы – «все ли в порядке, точно?». Этот домашний мир казался ей раем, далеким, но достижимым – ради него стоило терпеть.

А потом была трансплантация костного мозга – аутологичная, из собственных стволовых клеток костного мозга Ирины. И еще долгие месяцы борьбы с осложнением – вирусом герпеса. И примерно год поддерживающей химии. Пока однажды врачи не сказали: «все, вы здоровы, езжайте-ка домой». «И я поехала, - смеется Ирина, - Все плохое всегда заканчивается».

Радость каждого дня

Сегодня ее утро начинается с пробежки. Они с сыном выходят из дома, пробегают мимо огорода, где растут еще сонные, мокрые от росы огурцы, и бегут дальше. По три километра каждое утро, потом разминка, потом растяжка - Дениска даже научил маму садиться на шпагат. Днем обычные дела – ухаживать за цветами, делать уроки с сыном, кормить семью. В выходные – в лес за грибами или на речку купаться и ловить рыбу. Мечты стали реальностью.

Фото: из личного архива Ирины Насоновой

Впрочем, Ирине и этого показалось мало, недавно она подала документы - собирается получать второе высшее образование. «Решила стать педагогом», - улыбается она, вспоминая, как позвонила в приемную комиссию и спросила не поздно ли поступать в институт в 30 лет. На том конце телефона посмеялись и сказали, что не поздно. Так что у Ирины скоро начнется еще и учеба.

Вот такая жизнь «после». После лейкоза. «Я радуюсь каждому прожитому дню. Я знаю цену счастью», - говорит Ирина. И это снова не просто слова. Потому что она добавляет: «Когда мне хорошо, когда я счастлива и меня переполняют эмоции, я не смеюсь, а плачу». Это цена ее счастья – до слез.

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