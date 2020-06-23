2020-06-23T11:25:23+03:00
Политика

Андрей Клишас: Нет в Конституции никакой национализации недр

Сенатор от Красноярска в рамках совместной акции "Комсомолки" и ВГТРК заявил, что «обратной национализации» природных ресурсов в России не будет
Игорь ЯКУНИН
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Андрей Клишас. Фото: Сергей Бобылев/ТАССАндрей Клишас. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Отвечая на вопросы читателей «КП» в рамках совместной акции с ВГТРК «Наше решение. Наше будущее», сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас коснулся и вопроса о том, кому принадлежат природные богатства страны...

- Будет национализация российских недр или нет - по обновленной Конституции?

- Никакой национализации недр в Конституции нет — потому что природные ресурсы по действующему законодательству и так принадлежат народу. Другой вопрос, когда люди приобретают лицензии на ресурсы по этому законодательству, они приобретают и право на результат своей деятельности. То есть на извлеченные ресурсов. Вопросы национализации в Конституции не затрагиваются. Ни в предложениях, ни в поправках.

- То есть, если вопрос о собственности сейчас в Конституции примут, то потом его никто и не сможет тронуть? Общенародные богатства останутся в частной собственности?

- Сейчас нет частной собственности на недра. Все природные ресурсы, которые находятся в земле России — они все принадлежат народу. Так сейчас устроено и законодательство о недропользовании.

- Но в статье 9 часть 2 какие-то изменения предполагались на этот счет?

- Статья 9-я Конституции Российской Федерации не менялась. Почему? Потому что это — 1-я глава. А 1-я, 2-я и 9-я главы Конституции не могут быть изменены. Право частной собственности в конституции сейчас есть - и это не изменится. Наш основной закон устанавливает равенство всех форм собственности в Российской Федерации. В том числе и частной.

Горячая линия по поправкам в Конституцию «Наше решение. Наше будущее».

ЗВОНИТЕ по телефону горячей линии 8 800 -100-09-72 — с 06:00 до 22:00 по московскому времени (Звонок бесплатный из любой точки России) или задайте свой вопрос с помощью специальной формы внизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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