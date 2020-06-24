2020-06-23T21:41:32+03:00
Звезды

Во время карантина Татьяна Брухунова спустила миллион на новый гардероб

Даже на самоизоляции Татьяна Брухунова успевала делать чуть ли не ежедневные заказы в интернет-магазинах
Алина ЧЕРНОВА
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Только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.Только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.Фото: Instagram.com
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Судя по Инстаграму Брухуновой, она не жалеет денег на дорогие бренды и считает себя чем-то вроде иконы стиля. Вместе с дизайнером Владом Торховым мы рассмотрели обновки музы сатирика на ее страничке в соцсети. По мнению нашего эксперта, только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.

Двухцветный тренч от Burberry стоит 125 тысяч рублей. Точно такой есть и у Евгения Вагановича. Кстати, очки ретро-кошечки от Celine - самая горячая форма этого сезона. Стоят такие на сайте бутика 30 тысяч рублей. Плюс еще шляпка за 22 тысячи рублей. Фото: Instagram.com

Двухцветный тренч от Burberry стоит 125 тысяч рублей. Точно такой есть и у Евгения Вагановича. Кстати, очки ретро-кошечки от Celine - самая горячая форма этого сезона. Стоят такие на сайте бутика 30 тысяч рублей. Плюс еще шляпка за 22 тысячи рублей.Фото: Instagram.com

Тот случай, когда брошь стоит дороже кардигана. Судя по Инстаграму Татьяны, она коллекционирует броши от Chanel и это ее новое приобретение за 60 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Тот случай, когда брошь стоит дороже кардигана. Судя по Инстаграму Татьяны, она коллекционирует броши от Chanel и это ее новое приобретение за 60 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

Кардиган из кашемира от российского бренда Momo cashmere обошелся спутнице сатирика в 30 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Кардиган из кашемира от российского бренда Momo cashmere обошелся спутнице сатирика в 30 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

«50 дней карантина. Выползла подышать во двор», - написала Татьяна в Инстаграме. Ради «подышать» она нарядилась в платье-кимоно грузинского бренда A.YA за 30 тыс. руб., очки дизайнера Ульяны Сергеенко за 25 тыс. руб. и балетки Rochas за 45 тыс. руб. Фото: Instagram.com

«50 дней карантина. Выползла подышать во двор», - написала Татьяна в Инстаграме. Ради «подышать» она нарядилась в платье-кимоно грузинского бренда A.YA за 30 тыс. руб., очки дизайнера Ульяны Сергеенко за 25 тыс. руб. и балетки Rochas за 45 тыс. руб.Фото: Instagram.com

Джинсовый образ собран из куртки за 13 тысяч рублей и кепи от Dior за 60 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Джинсовый образ собран из куртки за 13 тысяч рублей и кепи от Dior за 60 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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