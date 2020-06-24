Во время карантина Татьяна Брухунова спустила миллион на новый гардероб

Судя по Инстаграму Брухуновой, она не жалеет денег на дорогие бренды и считает себя чем-то вроде иконы стиля. Вместе с дизайнером Владом Торховым мы рассмотрели обновки музы сатирика на ее страничке в соцсети. По мнению нашего эксперта, только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.

Двухцветный тренч от Burberry стоит 125 тысяч рублей. Точно такой есть и у Евгения Вагановича. Кстати, очки ретро-кошечки от Celine - самая горячая форма этого сезона. Стоят такие на сайте бутика 30 тысяч рублей. Плюс еще шляпка за 22 тысячи рублей.Фото: Instagram.com

Тот случай, когда брошь стоит дороже кардигана. Судя по Инстаграму Татьяны, она коллекционирует броши от Chanel и это ее новое приобретение за 60 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

Кардиган из кашемира от российского бренда Momo cashmere обошелся спутнице сатирика в 30 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

«50 дней карантина. Выползла подышать во двор», - написала Татьяна в Инстаграме. Ради «подышать» она нарядилась в платье-кимоно грузинского бренда A.YA за 30 тыс. руб., очки дизайнера Ульяны Сергеенко за 25 тыс. руб. и балетки Rochas за 45 тыс. руб.Фото: Instagram.com