Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США

РАСИЗМ И ДУРНЫЕ МЫСЛИ

- Георгий Георгиевич, 150 лет назад Америка завозила негров из Африки. Они жили рабами. А сейчас наш бизнес завозит чернорабочих из Средней Азии. Сначала они живут в своих вагончиках и бараках. Но потом обживаются. Перевозят семьи, рожают детей. Не повторит ли Россия ошибок США?

- Такие беспорядки возможны на расовой почве в местах их компактного проживания. Но давайте разберемся. Негры, которые восстают в Америке, имеют социальные пособия. И это обеспечивает им минимальный уровень существования. Здесь люди, которые приезжают гастарбайтерами, озабочены тем, что они зарабатывают себе на жизнь. И отсылают еще деньги на родину. Им нужно вкалывать. И это отвлекает во многом от дурных мыслей. Хотя, конечно, не исключает возмущения бесправием и притеснениями. Но они понимают - будут плохо себя вести, им закроют въезд, и их семья останется побираться. Не все так просто.

- Приезжие получают гражданство и остаются здесь.

- Да, и заинтересованы в том, чтобы заработать денег, снять квартиру, купить автомобильчик и еды. А уж получив гражданство, они получают и равные права. У нас нет тех традиций расизма, которые есть в Америке. Это когда черные и белые по разному предстают перед законом, иначе получают помощь в больнице, не могут себе купить жилье в каком-то районе. У нас с советских времен эта проблема была решена.

У нас есть притеснения по принципу гражданства. Есть жесткость полиции по отношению к приезжим. Бывают проявления национализма. В ответ на это тоже может вспыхнуть массовое возмущение и даже беспорядки. Но все-таки это далеко не тот расизм, который есть в Штатах. Надо учитывать разницу в положении негров в Америке и гастарбайтеров в России.

ГАСТАРБАЙТЕРСКИЕ ГЕТТО

- Социологи говорят, что дети мигрантов, родившиеся в России, будут сравнивать себя уже не с мальчиком из Душанбе, а с русским мальчиком из Москвы. Какая квартира, где работают родители, какой телефон ему купили. Может это быть точкой столкновения?

- Дело не только в богатстве. Дело в разных возможностях. Если мальчик, который родился от предков из Душанбе, увидит, что его не приняли в институт только потому, что он другой национальности, то да, это проблема. Но пока эти люди довольно хорошо интегрируются в российское общество. Они поддерживают друг друга общинами. Быстро достигают приличного уровня благосостояния. И за счет национальной солидарности помогают своим так, как русские не всегда помогают друг другу. Так что еще неизвестно, кто кого будет дискриминировать. У нас войти в иной бизнес славянам бывает сложнее, чем людям другой национальности.

- У нас «мигрантские гетто» могут появиться? В Америке приезжающим дают карту, где фламастером обведены «черные районы», куда лучше не ходить.

- Могут. Этот процесс идет, но он еще не достиг такого широкого уровня. В Америке за созданием гетто стоит определенная политика. Она началась в начале 20 века, когда была введена система почтовых индексов. Перемещения между этими районами, покупка недвижимости была затруднена. Считайте, негров сгоняли в их местечки. У нас нет такой сегрегации. У нас в гораздо большей степени все перемешано. И сложнее будет возникнуть гетто. Хотя понятно, что в районах с более дешевым жильем будут условия заведомо худшие. Там приезжие будут накалять криминальную обстановку. Но нацменьшинства могут оттуда выбраться и переехать в более престижный район. Это не запрещено. А в Америке это было фактически табуировано.

- Могут «белые» и «черные» школы возникнуть?

- У нас это происходит, скорее, по имущественному признаку, чем по национальному. У нас есть бедные районы в городе, где в школах больший процент нацменьшинств. У их родителей выше рождаемость. Есть более богатые районы, где дети благополучнее. Но это происходит не по национальному признаку, даже не по территориальному. Человек из другого района может поступить у нас в хорошую школу. А в Америке – совсем даже нет. Если речь о государственной школе. До сих пор не может! У нас это устроено более демократично.

- Говорят, когда в школу поступают узбеки, киргизы, они объединяются и шпыняют русских ребят. Бывает и наоборот. Может, это уже мина замедленного действия?

- Этого мы не знаем. Если они будут чувствовать несправедливость, то могут вспыхнуть. Но если они будут видеть возможности для роста, для устройства в этой жизни, поступления в институт, получения работы, то чего им воевать? У них нет времени и сил жаловаться. Потому что они работают много и стараются диаспорами продвинуться, преуспеть, заработать денег. А не сидят на пособиях и не обвиняют белых в рабстве.

В Америке за созданием гетто стоит определенная политика. Она началась в начале 20 века, когда была введена система почтовых индексов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ

- Георгий Георгиевич, давайте составим инструкцию. Как нам не скатиться к погромам «как в Америке» лет через 10-20.

- Первое. Надо создать искусственные преимущества для коренного населения, чтобы они получали работу. Нужно ввести систему минимальной почасовой оплаты труда, чтобы нельзя было нанимать мигрантов за гроши. В итоге гастарбайтеры будут наниматься только туда, куда не хотят идти местные.

Второе. Должна быть облегчена система передвижения наших работяг по стране. Надо создавать универсальную медицинскую общефедеральную страховку. Еще у нас все привязаны к своим квартирам, которые они приватизировали. И никуда не хотят ехать от них. У нас выше доля числа собственников жилья по сравнению с Америкой. Там аренда жилья считается нормой. А у нас приватизированных квартир 80%! Надо создавать рынок съемного комфортабельного жилья, чтобы работник из Рязани мог легко приехать в Москву. И так же легко переехать в Краснодар или Новосибирск.

Третье. Регулируемая миграция. Прежде всего – по квалификации. Нам нужно определить, сколько нужно дворников, грузчиков. И кто нам нужен для квалифицированных работ. Стройка – это уже квалифицированные работы. Дорожные работы. Там повышается уровень оплаты труда за счет введения минимальной почасовой оплаты. А сейчас как? Таджик стоит копейки, а еще у него из зарплаты можно что-нибудь отобрать. В итоге чиновникам и бизнесменам легче завести 10-20 таджиков, чем маяться с одним русским умником, который будет права качать и может в суд подать.

Четвертое. Переделать «плавильный котел». Пока он работает коряво. Не переваривает приезжих в единую российскую нацию. Потому что приток порядка 10 миллионов мигрантов - это уже критично. Должны быть образование, интеграция в общие культурные коды. Не надо заигрывать с их общинным национализмом. Не надо умиляться тому, что они такие, пусть они не учат русский язык. Стандарты русского языка очень важны. Они должны быть универсальными. Иначе мы тут получим страшную мину из мигрантских анклавов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег КАШИН: Бросьте «цифровой ГУЛАГ» на войну с нелегалами

Известный журналист рассказал, как уберечь Россию от этнических анклавов.

- Олег, найти киргизского Джорджа Флойда будет не сложно. Где-нибудь свинтят русские полицейские наркоторговца или насильника из мигрантов. Этот ролик закинут общины через Интернет и соберется огромная толпа. Это реально?

- Рано или поздно так будет. Потому что вот эта новая бомба замедленного действия, которая закладывается под страну, - она сопоставима с тем, что было сделано в начале первых лет советской власти, когда создавались этнические анклавы на территории бывшей Российской империи. И ответственно думающая о будущем власть никогда бы не стала проводить политику паспортизации мигрантов. Тем более – политику их эксплуатации на объектах народного хозяйства. И нам или нашим детям еще предстоит расплачиваться за эту безответственность в сытые нулевые, когда она, действительно, сделала Россию новым полигоном не мультикультурности даже, а буквально экспансии.

- Что, отнимать у них паспорта?

- Если фантазировать, ревизию паспортизации россиян нужно провести. В отличие от СССР, где в Уголовном кодексе была мера наказания – лишение советского гражданства, сегодня гражданство России неотчуждаемо. Его не могут у тебя отобрать. Но есть лазейка. Когда паспорт выдан незаконно.

И я думаю, если мы найдем какого-нибудь, фантазирую, паспортиста в Федеральной миграционной службе, который выдал российские паспорта двум тысячам не умеющим говорить по-русски выходцам из Ферганской долины, то нет никакой проблемы эти две тысячи паспортов отобрать. И в соседнем паспортном столе - еще две тысячи.

Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сейчас как останавливать поток мигрантов?

- В идеале, конечно, вводить визовый режим со Средней Азией. Ничего страшного в этом нет. Да, можно быть союзниками, друзьями, торговать, но не делать этого неконтролируемого людского потока, когда четверть республики почему-то берет и перемещается в Москву и Петербург.

- Как их тут всех отслеживать?

- Российская власть тратит огромные ресурсы на создание искусственного интеллекта, нейросетей. В соцсетях сторонники Никиты Михалкова это называют «цифровой ГУЛАГ». Но вот пусть этот искусственный интеллект и проверяет паспорта. Не был ли он куплен, говорит ли по-русски его обладатель и откуда он вообще взялся.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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