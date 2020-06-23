2020-06-23T13:25:36+03:00
Спорт

Еще одна фигуристка из группы Тутберидзе перешла в команду к Плющенко

Спортсменка сообщила об этом у себя в соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фото: Инстаграм Арины Парсеговой.Фото: Инстаграм Арины Парсеговой.
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8-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе приняла решение уйти из "Хрустального". И она пойдет по проложенному нынешним летом маршруту. Арина Парсегова у себя в личном Инстаграме объявила, что станет спортсменкой академии Евгения Плющенко.

- 3 месяца безо льда... За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение, - пишет фигуристка у себя на страничке в личной соцсети. И подводит к главной мысли о перемене места службы.

Арина говорит:

- Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!

Фигуристка поделилась словами благодарности в адрес Этери Георгиевны и ее тренерского штаба и работникам "Хрустального":

- Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря Вам, мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом! Спасибо всем сотрудникам "Хрустального" за Вашу доброту и заботу, за этот год Вы стали нам очень близки!

Кроме того, отдельно спортсменка сказала слова благодарности для Сергея Розанова:

- И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу, за возможность оставаться частью его команды!

Розанов, напомним, ранее ушел из группы Этери Тутберидзе вместе с Александрой Трусовой в команду к Евгению Плющенко. Помимо Парсеговой и Трусовой ранее в команду к двукратному олимпийскому чемпиону перешла еще одна фигуристка из команды Тутберидзе - юная Вероника Жилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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